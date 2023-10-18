Почти €120 млн инвестиций и 1400 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк — Finance.ua

Почти €120 млн инвестиций и 1400 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Почти €120 млн инвестиций и 1400 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк

Кабмин внес в Реестр индустриальных (промышленных) парков площадку «Hempy UA» в Ровенской области. На ней будут работать предприятия перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что 13 октября 2023 года было принято решение о включении в Реестр индустриального парка «Hempy UA», инициатором создания которого является Привольненский сельский совет Ровенской области.

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Согласно концепции работы индустриального парка на площади почти 43 га, будет создано несколько новых предприятий, которые будут работать в отраслях переработки промышленных аграрных культур для производства продукции текстильной, легкой, а также пищевой промышленности.

Дополнительно планируется начать производство строительных и мебельных материалов, биопластика и энергетического сырья.

Ожидается, что инвестиции в строительство парка, привлеченные управляющей компанией, в общей сложности составят около 119 млн евро. Первую же продукцию предприятия начнут выпускать уже в 2027 году. В общей сложности предполагается создание около 1400 рабочих мест.

Напомним, на заседании 10 октября 2023 года Правительство внесло в Реестр парк «Сигнивка» во Львове.

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