16,5 га и 745 рабочих мест. В Украине появился новый индустриальный парк — Finance.ua

16,5 га и 745 рабочих мест. В Украине появился новый индустриальный парк Сегодня 14:31 — Казна и Политика

16,5 га и 745 рабочих мест. В Украине появился новый индустриальный парк

В Реестр индустриальных парков включили еще один — «Френдли Виндтехноложи». Он находится на территории Перечина Ужгородского района Закарпатской области. Соответствующее решение принял Кабмин 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Площадь индустриального парка составляет 16,5 га. Общее количество таких промышленных площадок составило 65.

«Создание новых индустриальных парков направлено на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку украинского экспорта, создание новых рабочих мест и наполнение местных бюджетов», — прокомментировала решение правительства первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Читайте также В Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест

По ее словам, новый индустриальный парк создаст 745 рабочих мест в перерабатывающей промышленности, а также профессионально-научной и технической деятельности. В основном местные предприятия будут заниматься машиностроением и металлообработкой.

В феврале 2023 Кабмин утвердил стратегию развития индустриальных парков до 2030 года, которые должны стать драйверами экономического роста Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.