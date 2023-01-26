В Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест — Finance.ua

В Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест Сегодня 11:18 — Казна и Политика

В Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест, Фото: Getty images (ілюстративне)

Кабинет Министров включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще одну площадку — «Менскую». Как сообщают в Министерстве экономики, такое решение было принято на заседании 24 января.

Новый индустриальный парк находится возле города Мена Черниговской области. Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, инициатором его создания является местный городской совет.

Согласно концепции индустриального парка, на площади 68,6 га будет создано до 3 тысяч рабочих мест. Предусмотрено создание промышленных и логистических объектов.

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Как прокомментировал «Общественному» секретарь Менского горсовета Юрий Стальниченко, концепция промпарка разрабатывалась еще до российского военного вторжения в феврале 2022 года, а утверждалась и подавалась уже во время него.

«Поэтому некоторые плюсы, которые в мирное время были плюсами, сейчас таковыми не являются. Например, если раньше одним из преимуществ была близость к границе, то сейчас мы оформили немного по-другому преимущества-риски. А также в связи с изменениями в законодательстве нужно было учесть определенный процент ущерба», — отметил он.

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По его словам, акцент сделан на перерабатывающую промышленность, ведь полномасштабное вторжение показало, что для аграрного региона переработка сельхозпродукции имеет большое значение. Среди других направлений, как указал Стальниченко, обработка древесины и изделий из древесины, научно-техническая деятельность и т.д.

Он отметил, что работы по поиску инвесторов начнутся уже в 2023 году. Есть уже две китайские компании, которые заинтересовались этим проектом. Примерная сумма инвестиций составляет 1-1,5 миллиона долларов на один гектар парка.

«Сейчас, когда уже готова концепция, есть возможность запускать процедуру выбора компании-управителя, которая потом уже будет искать конечного инвестора, или будем сами искать инвестора. Хотя еще идет активная фаза войны, однако этот процесс можно уже начинать», — добавил секретарь горсовета.

Помимо средств инвесторов планируется привлекать и государственные средства, в том числе по госпрограмме, помогающей строить объекты инфраструктуры для индустриальных парков.

«Если, например, парку нужны очистные сооружения, это также важный вопрос и для города, потому что у нас в городе нет очистных сооружений, то это можно делать сейчас в комплексе. И, если даже не будет инвестора, но мы знаем, что такой объект инвестору будет важен, то мы можем сейчас привлекать и государственные программы, и развивать инфраструктуру будущего индустриального парка с учетом этих объектов», — указал чиновник.

Планируется, что за время работы промпарка в период с 2023 по 2030 годы удастся собрать ориентировочно 4,81 миллиарда гривен налогов в бюджеты всех уровней. В общей сложности срок, на который предусмотрено создание промпарка, составляет 30 лет.

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