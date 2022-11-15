Шмыгаль анонсировал запуск еще двух индустриальных парков в Украине — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал запуск еще двух индустриальных парков в Украине

Финтех и Карты
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В Украине заработают еще два индустриальных парка.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Они появятся во Львовской и Тернопольской областях.
По словам Шмыгаля, во Львовской области заработает «Эко-смарт парк Галит». Здесь на площади 19 гектаров будет создано более тысячи рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности.
В Тернопольской области создадут Западноукраинский промышленный хаб. Здесь также будет более тысячи новых рабочих мест в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Напомним, летом правительство приняло решение создать два индустриальных парка на Буковине.
В июне Верховная Рада приняла налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков в Украине. По мнению инициатора соответствующих законопроектов Дмитрия Кисилевского, такие парки упростят релокацию промышленных предприятий во время войны и ускорят восстановление экономики.
По материалам:
lb.ua
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