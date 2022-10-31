Кабмин ограничил помощь на обустройство индустриальных парков — Finance.ua
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Кабмин ограничил помощь на обустройство индустриальных парков

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины ограничил возможную помощь на обустройство индустриальных парков и работу в них суммой 45-60 млн грн на заявителя.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает Интерфакс-Украина.
В Минэкономики напомнили, что в настоящее время в реестр индустриальных парков включены 57 промышленных площадок. Постановление принято для реализации обновленного закона «Об индустриальных парках» и предусмотренных им льгот.
Предполагается, что общая сумма выделяемых из госбюджета средств для обустройства индустриальных парков и обеспечения строительства объектов смежной инфраструктуры не может превышать 60 млн грн и 80% сметной стоимости проекта.
Что касается компенсации процентной ставки по кредитам на обустройство или осуществление хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков, то она будет предоставляться сроком до трех лет и не ранее 2022 года.
Не будет превышать 60 млн грн — для управляющей компании и инициатора создания — субъекта хозяйствования; 45 млн грн — для участника.
Обращение заявителей по обоим вопросам будет рассматриваться созданной Минэкономики постоянной межведомственной комиссией по подготовке рекомендаций по государственному стимулированию индустриальных парков.
На основании ее рекомендаций Минэкономики будет принимать решение о предоставлении средств или отказе в их предоставлении и размещать на своем веб-сайте информацию об объемах предоставления средств с отображением их размера в разрезе заявителей, а также перечень заявителей, которым отказано в предоставлении средств в текущем году, и основания отказа.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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