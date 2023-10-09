Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки — Finance.ua

Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки

Кабмин включил в реестр индустриальных парков еще две новые площадки, ожидается, что на их базе будет создано около 2 тыс. рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Включили в Реестр индустриальных парков две новые площадки. Ожидается, что благодаря их работе будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест», — отметил Шмыгаль.

Читайте также В Виннице стартовало строительство индустриального парка

Премьер также добавил, что на следующий год планируется выделить 1 млрд грн на развитие индустриальных парков.

В Минэкономики сообщили , что два новых индустриальных парка расположены на Днепропетровщине — «ЭкоСтил» и в Ивано-Франковской области «ИСКРА».

Индустриальный парк «ЭкоСтил» будет работать на территории Новопольского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области и специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и т. д.

Читайте также В Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест

«Среди направлений работы индустриального парка „ИСКРА“, создание которого инициировано Подгайчиковским сельсоветом (Коломыйский район Ивано-Франковской области), производство пищевых продуктов, текстильное производство, обработка древесины», — сообщили в министерстве.

Кроме того, на территории парка «ИСКРА» смогут работать предприятия, производящие изделия из древесины и пробки, мебель, металлические изделия, машины и оборудование.

Всего в реестр индустриальных парков уже включено 67 парков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.