Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки — Finance.ua

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Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки

Казна и Политика
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Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки
Правительство зарегистрировало новые индустриальные парки
Кабмин включил в реестр индустриальных парков еще две новые площадки, ожидается, что на их базе будет создано около 2 тыс. рабочих мест.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Включили в Реестр индустриальных парков две новые площадки. Ожидается, что благодаря их работе будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест», — отметил Шмыгаль.
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Премьер также добавил, что на следующий год планируется выделить 1 млрд грн на развитие индустриальных парков.
В Минэкономики сообщили, что два новых индустриальных парка расположены на Днепропетровщине — «ЭкоСтил» и в Ивано-Франковской области «ИСКРА».
Индустриальный парк «ЭкоСтил» будет работать на территории Новопольского сельского совета Криворожского района Днепропетровской области и специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах, логистике и т. д.
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«Среди направлений работы индустриального парка „ИСКРА“, создание которого инициировано Подгайчиковским сельсоветом (Коломыйский район Ивано-Франковской области), производство пищевых продуктов, текстильное производство, обработка древесины», — сообщили в министерстве.
Кроме того, на территории парка «ИСКРА» смогут работать предприятия, производящие изделия из древесины и пробки, мебель, металлические изделия, машины и оборудование.
Всего в реестр индустриальных парков уже включено 67 парков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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