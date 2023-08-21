В Виннице стартовало строительство индустриального парка — Finance.ua

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В Виннице стартовало строительство индустриального парка

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В Виннице стартовало строительство индустриального парка
В Виннице стартовало строительство индустриального парка
В Виннице начали строительство индустриального парка Volia Agri-Food Park Vinnytsia, специализация которого — производство промежуточной и конечной продукции пищевой промышленности, предоставление специализированных услуг, проведение исследований и разработок в агропродовольственной сфере.
По словам инвестора, Volia Agri-Food Park Vinnytsia станет ядром будущей экосистемы пищевой долины Volia в стране.
Ожидаемый размер капиталовложений на момент завершения реализации проекта составит около 3 млрд грн. Реализация такого масштабного проекта будет способствовать продовольственной безопасности не только в Украине, но и в Европе и за ее пределами.
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Volia Agri-Food Park Vinnytsia строится на площади 35,7 га с учетом принципов устойчивого развития в соответствии с рекомендациями UNIDO.
Первая очередь строительства агропродовольственного парка будет включать в себя развитие инженерных сетей, дорог и благоустройства на территории парка, строительство бизнес-центра для резидентов, Light Industry Box для размещения производства малых пищевых предприятий, логистический центр.
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Инфраструктура и сервисные возможности Volia Agri-Food Park Vinnytsia создадут благоприятную среду для всей цепочки создания ценности резидентов — от идеи до продажи готового продукта, включая:
  • исследования и инновации;
  • разработку рецептур и создание новых продуктов;
  • тестирование и усовершенствование продукта;
  • серийное производство;
  • складскую и транспортную логистику;
  • сертификацию продукции;
  • организацию продаж и развитие экспортного потенциала.
«В настоящее время в Виннице есть уже четыре индустриальных парка и важно, что они не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. В новом Volia Agri-Food Park Vinnytsia будут созданы рабочие места для около 2 тысяч человек. В целом по всем Индустриальным паркам нашей громады — более 5 тысяч новых рабочих мест. Ключевая наша задача — создание условий, куда смогут вернуться украинцы из-за рубежа и работать на экономику Украины», — комментирует начало строительства заместитель городского головы Винницы Андрей Очеретный.
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Активное содействие инвестициям в отрасль пищевой переработки и созданию пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью должно обеспечить рост валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в винницкую громаду, а также повысить конкурентоспособность пищевой продукции украинских предприятий на внешних рынках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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