735 млн грн инвестиций и 650 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк — Finance.ua

735 млн грн инвестиций и 650 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк
Кабинет Министров внес индустриальный парк «Универсал Индастри» в реестр индустриальных парков. Он расположен на территории пгт Рокитное Белоцерковского района Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Размер инвестиций
Общие инвестиции в индустриальный парк на ближайшие три года должны составить около 735 млн грн.
Согласно концепции индустриального парка, на площади 13,3 га будет создано около 650 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.
Что там будут производить
Инвесторы планируют наладить производство металлических строительных конструкций и готовых металлических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов и другой продукции.
Также предполагается, что на территории нового индустриального парка будут вестись научно-техническая деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.
Напомним, «Универсал Индастри» стал вторым парком, включенным в реестр индустриальных (промышленных) парков в этом году и 75-м в этом перечне.
Справка Finance.ua:
- индустриальный/промышленный парк — это территория для промышленного развития в 15 га и более, выделенная при планировании города, которая предоставляется для ведения хозяйственной деятельности;
- государство предоставляет ряд привилегий, таких как освобождение от ввозной пошлины для нового оборудования, освобождение от налога на недвижимость и пр.;
- во время войны индустриальные парки благодаря своим экономическим и географическим преимуществам могут способствовать восстановлению экономики Украины. Они расположены на территории, относительно защищенной от опасностей и недалеко от границ Европейского Союза, что открывает возможности для экономического роста страны.
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