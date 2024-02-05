735 млн грн инвестиций и 650 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк — Finance.ua

735 млн грн инвестиций и 650 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк Сегодня 15:16 — Казна и Политика

735 млн грн инвестиций и 650 рабочих мест. Правительство зарегистрировало новый индустриальный парк

Кабинет Министров внес индустриальный парк «Универсал Индастри» в реестр индустриальных парков. Он расположен на территории пгт Рокитное Белоцерковского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Размер инвестиций

Общие инвестиции в индустриальный парк на ближайшие три года должны составить около 735 млн грн.

Согласно концепции индустриального парка, на площади 13,3 га будет создано около 650 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Что там будут производить

Инвесторы планируют наладить производство металлических строительных конструкций и готовых металлических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов и другой продукции.

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Также предполагается, что на территории нового индустриального парка будут вестись научно-техническая деятельность и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.

Напомним, «Универсал Индастри» стал вторым парком, включенным в реестр индустриальных (промышленных) парков в этом году и 75-м в этом перечне.

Справка Finance.ua:

индустриальный/промышленный парк — это территория для промышленного развития в 15 га и более, выделенная при планировании города, которая предоставляется для ведения хозяйственной деятельности;

— это территория для промышленного развития в 15 га и более, выделенная при планировании города, которая предоставляется для ведения хозяйственной деятельности; государство предоставляет ряд привилегий, таких как освобождение от ввозной пошлины для нового оборудования, освобождение от налога на недвижимость и пр.;

во время войны индустриальные парки благодаря своим экономическим и географическим преимуществам могут способствовать восстановлению экономики Украины. Они расположены на территории, относительно защищенной от опасностей и недалеко от границ Европейского Союза, что открывает возможности для экономического роста страны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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