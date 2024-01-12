Украина планирует в 2024 году запустить как минимум пять индустриальных парков — Finance.ua
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Украина планирует в 2024 году запустить как минимум пять индустриальных парков

Казна и Политика
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Украина планирует в 2024 году запустить как минимум пять индустриальных парков
Украина планирует в 2024 году запустить как минимум пять индустриальных парков
Украина в 2024 году фокусируется на развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и ставит задачу создать совместные оборонные предприятия с западными компаниями и локализовать производство вооружения, техники для разминирования и прочего оборудования, заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.
«Если мы говорим ОПК, там есть конкретные цели и задачи: это создание пяти совместных предприятий с западными производителями вооружений», — сказала она на вебинаре Центра экономической стратегии в четверг.

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По ее словам, планируется также развивать индустриальные парки, для этого в бюджете впервые заложены средства на возмещение стоимости подключения и существующих и новых индустриальных парков.
Свириденко отметила, что в прошлом году количество индустриальных парков в реестре достигло 70, однако «по факту работающих — десять».
«Наша задача — в этом году сфокусироваться на том, чтобы появилось минимум пять, но рабочих инновационных парков», — отметила первый вице-премьер.
В целом, по ее оценкам, выделенные в госбюджете-2024 на поддержку экономики 40 млрд грн обеспечат вклад в ее рост на уровне до 1% ВВП, тогда как в 2023 году суммарный эффект государственной программы доступного кредитования «5−7-9», грантовой и ипотечной программ обеспечил дополнительно 1,5% ВВП.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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