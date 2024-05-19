ИИ повлияет на рабочие места во всем мире: технология бьет по мировому рынку труда, «как цунами» — глава МВФ Сегодня 22:10 — Мир

ИИ повлияет на рабочие места во всем мире: технология бьет по мировому рынку труда, «как цунами» — глава МВФ, Фото: freepik

Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда, «как цунами».

Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Цюрихе, пишет Reuters.

Как ИИ повлияет на рабочие места

По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.

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«У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, подготовить к этому бизнесы», — сказала она на мероприятии, организованном Швейцарским институтом международных исследований, ассоциированным с Цюрихским университетом.

По ее мнению, это может принести огромное повышение производительности, если мы хорошо с этим справимся.

Однако это также может привести к большей дезинформации и, конечно, к большему неравенству в обществе.

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Кроме того, Кристалина Георгиева отметила, что мировая экономика стала более подвержена потрясениям в прошлые годы, ссылаясь на глобальную пандемию в 2020 году, а также войну в Украине.

В январе этого года МВФ уже прогнозировал , что искусственный интеллект повлияет на почти 40% рабочих мест во всем мире, заменяя одни и дополняя другие.

Оценивая потенциальное влияние ИИ на мировой рынок труда, специалисты МВФ заявили, что во многих случаях он, скорее всего, будет дополнять человеческий труд.

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