ИИ повлияет на рабочие места во всем мире: технология бьет по мировому рынку труда, «как цунами» — глава МВФ
Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда, «как цунами».
Об этом заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в Цюрихе, пишет Reuters.
Как ИИ повлияет на рабочие места
По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.
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«У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, подготовить к этому бизнесы», — сказала она на мероприятии, организованном Швейцарским институтом международных исследований, ассоциированным с Цюрихским университетом.
По ее мнению, это может принести огромное повышение производительности, если мы хорошо с этим справимся.
Однако это также может привести к большей дезинформации и, конечно, к большему неравенству в обществе.
Кроме того, Кристалина Георгиева отметила, что мировая экономика стала более подвержена потрясениям в прошлые годы, ссылаясь на глобальную пандемию в 2020 году, а также войну в Украине.
В январе этого года МВФ уже прогнозировал, что искусственный интеллект повлияет на почти 40% рабочих мест во всем мире, заменяя одни и дополняя другие.
Оценивая потенциальное влияние ИИ на мировой рынок труда, специалисты МВФ заявили, что во многих случаях он, скорее всего, будет дополнять человеческий труд.
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