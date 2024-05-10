США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки — Finance.ua

США планируют запретить Китаю доступ к мощным моделям ИИ американской разработки Сегодня 23:38 — Технологии&Авто

Американское Министерство торговли рассматривает возможность ввести новые правила, имеющие целью усложнить китайским компаниям доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта из США.

Об этом со ссылкой на три собственных источника сообщает Reuters.

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Такая регулировка будет касаться, в частности, закрытых моделей ИИ, разработанных такими компаниями, как Microsoft, OpenAI и Alphabet. Эти модели, в отличие от открытых, имеют закрытый код и данные, на которых они учатся, что делает их недоступными для публичного анализа.

По мнению американских чиновников, попадание в Китай алгоритмов и данных для обучения этих моделей ИИ может представлять угрозу национальной безопасности США.

Американские чиновники и эксперты из частного сектора опасаются, что враждебные силы смогут использовать искусственный интеллект, анализирующий огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и генерирования контента, для агрессивных кибератак или даже создания биологического оружия.

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К тому же один из источников информагентства сообщил, что любой новый экспортный контроль, скорее всего, будет направлен не только на КНР, но и на россию, Северную Корею и Иран.

Согласно источникам Reuters, США в рамках мер экспортного контроля по вопросу искусственного интеллекта могут ввести пороговый уровень, предусмотренный указом президента Джозефа Байдена относительно ИИ, изданным в октябре 2023 года. Этот уровень основывается на объеме вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

УНН По материалам:

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