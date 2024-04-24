Ученые научили искусственный интеллект безошибочно предсказывать поведение человека — Finance.ua

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Ученые научили искусственный интеллект безошибочно предсказывать поведение человека

Технологии&Авто
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Ученые научили искусственный интеллект безошибочно предсказывать поведение человека
Ученые научили искусственный интеллект безошибочно предсказывать поведение человека
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Вашингтонского университета разработали инновационную модель искусственного интеллекта, способную прогнозировать будущие действия человека на основе анализа его предыдущих действий. В основу нейросети легло понимание, что человеческая способность к рациональным действиям ограничена, и часто поведение может быть непредсказуемым.
Ученые взяли в качестве примера поведение шахматистов, которое показало, что в простых игровых ситуациях игроки уделяют меньше времени размышлениям, а в сложных матчах — больше. Эти наблюдения помогли образовать гипотезу о том, что время, проведенное для размышлений над задачей, является индикатором глубины планирования и может отражать реальное поведение людей.

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Алгоритм использует информацию о прошедших действиях для вывода о глубине планирования личности и на этой основе прогнозирует будущее поведение. Сначала ИИ учится на примере шахматной партии, определяет оптимальные ходы, сравнивает их с реальными действиями игрока и выявляет моменты, где планы человека отклоняются от идеальных.
Модель была протестирована в разных задачах:
  • определение места назначения с помощью анализа прошлых маршрутов,
  • прогнозирование коммуникативных намерений по вербальным сигналам,
  • предсказание следующих ходов в шахматных партиях.
Во всех случаях новый метод показал результаты, которые либо соответствовали, либо превосходили действующие прогностические модели.
Такой подход, уверены исследователи, может сделать искусственный интеллект более эффективным помощником в разных сферах — от спортивных игр до повседневной жизни, помогая предсказывать и предотвращать потенциальные угрозы, основанные на человеческом факторе.
По материалам:
noworries
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