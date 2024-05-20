Проект собственного истребителя обошелся Турции в $2 миллиарда — Finance.ua
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Проект собственного истребителя обошелся Турции в $2 миллиарда

Технологии&Авто
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Проект собственного истребителя обошелся Турции в $2 миллиарда
Проект собственного истребителя обошелся Турции в $2 миллиарда
Конструкторские разработки и строительство собственного истребителя KAAN обошлись Турции в 2 млрд долларов, первые 20 истребителей планируют передать ВВС страны в 2028 году.
Об этом заявил генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темель Котиль, сообщает издание Dünya.
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«На данный момент сумма, израсходованная на KAAN, включая оборудование, составляет 2 млрд долларов… Стоимость одного самолета F-35 американского производства, с которым KAAN должна конкурировать, составляет примерно 130 миллионов долларов», — сказал Темель Котиль.
По его словам, планируется, что TAI поставит 20 истребителей KAAN на вооружение ВВС Турции в 2028 году. «В будущем речь идет о сотнях истребителей KAAN», — добавил руководитель TAI.
Проект собственного истребителя обошелся Турции в $2 миллиарда
Напомним, украинские производители принимают участие в тендерах на поставку двигателей для турецкого истребителя KAAN. Свой первый полет КААN совершил в феврале текущего года, второй — в начале мая.
По материалам:
Укрінформ
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