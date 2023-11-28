В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки — Finance.ua

В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки Сегодня 01:16 — Технологии&Авто

В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки

Боевой беспилотный самолет ANKA-3 и истребитель КААN турецкой разработки готовят к первым полетам, которые пройдут до конца текущего года.

Об этом сообщает NTV

«Боевой беспилотник АНКА-3, отличающийся особой конструкцией крыла, готов к первому полету после конструкционных и системных доработок», — говорится в сообщении.

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Турецкий боевой самолет КААN, который начал оснащаться операционными системами и подсистемами, находится на этапе завершения сборки. Турецкая компания TUSAŞ, которая занимается разработкой обоих образцов авиатехники, планирует совершить первые полеты в этом году. В частности, первый полет истребителя КААN запланирован на 27 декабря.

Оба летательных аппарата совершат свои первые полеты без краски, таким образом будет легче выявлять проблемы, которые могут возникнуть во время полета, и потребовать усовершенствования самолета.

Напомним, Турция ведет переговоры с европейскими странами о приобретении 40 многоцелевых истребителей Eurofighter.

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Укрінформ По материалам:

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