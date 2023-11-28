В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки — Finance.ua

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В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки

Технологии&Авто
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В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки
В Турции готовят к первому полету истребитель собственной разработки
Боевой беспилотный самолет ANKA-3 и истребитель КААN турецкой разработки готовят к первым полетам, которые пройдут до конца текущего года.
Об этом сообщает NTV.
«Боевой беспилотник АНКА-3, отличающийся особой конструкцией крыла, готов к первому полету после конструкционных и системных доработок», — говорится в сообщении.
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Турецкий боевой самолет КААN, который начал оснащаться операционными системами и подсистемами, находится на этапе завершения сборки. Турецкая компания TUSAŞ, которая занимается разработкой обоих образцов авиатехники, планирует совершить первые полеты в этом году. В частности, первый полет истребителя КААN запланирован на 27 декабря.
Оба летательных аппарата совершат свои первые полеты без краски, таким образом будет легче выявлять проблемы, которые могут возникнуть во время полета, и потребовать усовершенствования самолета.
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Напомним, Турция ведет переговоры с европейскими странами о приобретении 40 многоцелевых истребителей Eurofighter.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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