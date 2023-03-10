К разработке истребителя шестого поколения Tempest присоединилась еще одна страна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

К разработке истребителя шестого поколения Tempest присоединилась еще одна страна

Фондовый рынок
20
К разработке истребителя шестого поколения Tempest присоединилась еще одна страна
В конце 2020 года Великобритания, Швеция и Италия договорились о совместной разработке истребителя Tempest. Проект по созданию военного самолета получил название FCASC. Его реализацию начнут страны-партнеры в 2025 году.
BAE System позиционирует Tempest как истребитель шестого поколения. В компании рассчитывают, что его эксплуатация начнется в 2035 году. Новейший самолет придет на смену эксплуатируемому европейскими государствами истребителю Eurofighter Typhoon.
Для создания Tempest компании MBDA, Leonardo, Rolls-Royce и BAE Systems основали консорциум Team Tempest. Конкуренцию ему составляет консорциум FCAS, созданный Германией, Францией и Испанией. Он разрабатывает истребитель Next Generation Fighter. Его макет был представлен в 2019 году на авиасалоне в Ле Бурже.
Истребитель NGF разрабатывается инженерами Airbus, Rafale и Dassaut. До 2040 г. участники проекта планируют заменить им самолеты Eurofighter и Rafale.
По материалам:
nnews.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.