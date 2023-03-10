К разработке истребителя шестого поколения Tempest присоединилась еще одна страна — Finance.ua

К разработке истребителя шестого поколения Tempest присоединилась еще одна страна Сегодня 03:17 — Фондовый рынок

В конце 2020 года Великобритания, Швеция и Италия договорились о совместной разработке истребителя Tempest. Проект по созданию военного самолета получил название FCASC. Его реализацию начнут страны-партнеры в 2025 году.

BAE System позиционирует Tempest как истребитель шестого поколения. В компании рассчитывают, что его эксплуатация начнется в 2035 году. Новейший самолет придет на смену эксплуатируемому европейскими государствами истребителю Eurofighter Typhoon.

Для создания Tempest компании MBDA, Leonardo, Rolls-Royce и BAE Systems основали консорциум Team Tempest. Конкуренцию ему составляет консорциум FCAS, созданный Германией, Францией и Испанией. Он разрабатывает истребитель Next Generation Fighter. Его макет был представлен в 2019 году на авиасалоне в Ле Бурже.

Истребитель NGF разрабатывается инженерами Airbus, Rafale и Dassaut. До 2040 г. участники проекта планируют заменить им самолеты Eurofighter и Rafale.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.