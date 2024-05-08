Рада дозволила мобілізацію засуджених — Finance.ua

Рада дозволила мобілізацію засуджених Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Рада дозволила мобілізацію засуджених

Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про мобілізацію засуджених осіб.

Про це написав депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

За ухвалення законопроєкту № 11 079−1 в цілому проголосували 279.

Що передбачає документ

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Це не стосується осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів. До лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, в також особи, що займали особливо відповідальне становище — зокрема, депутати та міністри.

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У законопроєкті також прописано процедуру згоди засуджених, згоди командирів підрозділів взяти їх, проходження ВЛК.

Крім того, у новій статті 336−2 КК передбачать, що ухилення від проходження військової служби за контрактом особою, яку під час проведення мобілізації та дії воєнного стану звільнено умовно-достроково для проходження військової служби, — карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Якщо така особа вчинить під час служби у ЗСУ новий злочин, їй до покарання, призначеного за новим вироком, приєднають невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

«Увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї батьківщини. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть», — додав народний депутат Олексій Гончаренко.

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Як додала голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, для тих, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова — до завершення терміну їх покарання повинно лишитися не більше трьох років.

В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду.

Алгоритм мобілізації засуджених і умови їх служби у ЗСУ

Засуджені можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням та за рішенням суду.

Спочатку кандидат на УДЗ подає відповідну заяву, а установа виконання покарань організовує йому проходження первинного медичного огляду у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.

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Якщо первинний медогляд, пройдено успішно, заява засудженого попередньо розглядається установою виконання покарань за обов’язковою участю представника ТЦК, а також представника військової частини, де засуджений планує проходити військову службу за контрактом.

Наступним етапом потрапляння засудженого до лав ЗСУ буде суд, оскільки саме він виносить рішення про УДЗ.

Ухвала суду і судове рішення про умовно-дострокове звільнення особи або про відмову у ньому невідкладно, але не пізніше 24 годин після проголошення надсилається до відповідного ТЦК, а також до органу або установи виконання покарань.

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Якщо рішення суду позитивне, особа має укласти контракт про вступ на військову службу до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу, у відповідності до військового звання, за якими вона перебуває на військовому обліку.

Що буде з засудженими після військової служби

Контракт таких військовослужбовців припиняється на таких умовах:

за станом здоров’я, тобто на підставі висновку (військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переглядом через 6−12 місяців;

якщо такий військовослужбовець вчинив новий злочин і був за нього засуджений у вигляді нового позбавлення волі;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Військовослужбовцям із числа осіб, яких умовно-достроково звільнили заради служби в ЗСУ, щорічну відпустку не надаватимуть, але на підставі висновку військово-лікарської комісії може бути відпустка для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва. Втім, вона надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я.

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