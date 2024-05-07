Для українських військових існує 6 видів додаткових виплат — Finance.ua

Для українських військових існує 6 видів додаткових виплат Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Для українських військових існує 6 видів додаткових виплат

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла, що в Україні наразі існує 6 видів додаткової винагороди для військовослужбовців.

«Перший вид — виплата додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць здійснюється військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, зокрема на тимчасово окупованій російською федерацією території. Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини», — сказала вона в інтерв'ю «Укрінформу».

Другий вид — це додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень. Її виплачують військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно.

«При цьому це можливо поза районами ведення бойових дій, якщо такий пункт здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань підрозділу першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно. Перелік таких органів військового управління затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил України або начальником Генерального штабу Збройних Сил України», — пояснила Калмикова.

За словами заступниці міністра, існує також доплата у 30 тисяч, яку виплачують військовослужбовцям за бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Це стосується:

військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

Як додала посадовиця, додаткову винагороду виплачують в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових завдань. Тобто якщо боєць пробув десять днів «на нулі», то він отримає третину від 100 тисяч.

«Четвертий вид винагороди ввели недавно — це 70 тисяч, про які я вже казала. П’ятий вид — від 15 тис. грн до 30 тис. грн інструкторам у навчальних військових частинах. Шостий вид — 2350 грн — курсантам військових вишів», — перерахувала вона.

Варто окремо зупинитись на четвертому виді. Це додаткова виплата для військових на передовій, яку нещодавно ввів Кабмін. Їх отримують військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. Ці гроші передбачені для захисників, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення з противником. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно.

«Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих росією територіях, а також на території ворога. Є нюанс: „бойові“ виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: „за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань“. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань», — пояснила Калмикова.

Виплати військовим

У Верховній Раді розглядають можливість підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень.

Член оборонного комітету ВР Олександр Федієнко зазначив, що нардепам потрібно частіше комунікувати з військовими, щоб розуміти їхні потреби. Для цього не обов’язково лізти в окоп, а достатньо поспілкуватися з воїнами, яких нещодавно вивели із зони активних бойових дій.

12 квітня 2024 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

УНІАН За матеріалами:

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