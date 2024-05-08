За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу (декларації, інфографіка) — Finance.ua

За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу (декларації, інфографіка) Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

За 2022−2023 роки парламентарі отримали 7 млрд грн доходу (декларації, інфографіка)

Аналітики проаналізували декларації чинних народних обранців щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.

Про це йдеться в аналітиці YouControl

Торік 298 депутатів отримали більше доходу, ніж у 2022-му. Також аналіз даних свідчить про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36% в порівнянні з показником у 2022 році.

Про джерела доходу нардепів та їх зв’язки з фінансово-промисловими групами — в новому дослідженні YouControl.

Підвищення депутатської зарплати та зростання у доходах

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій. А саме: 11 розділ декларацій «Доходи, у тому числі подарунки». Було виявлено 391 декларацію чинного народного депутата за 2022−2023 роки.

Нині ж у Верховній Раді налічується 401 народний депутат 9 скликання. Сукупний дохід чинних нардепів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022−2023 рр., склав більше 7 млрд грн.

Так, 42% від суми складають доходи депутатів «Європейської Солідарності», 18% — «Слуги Народу», 12% — «Партії «За майбутнє», 6% — «Довіри», 5% — доходи позафракційних нардепів. Доходи інших політсил складають трохи більше ніж 10% від загальної суми.

Побачити всі відкриті дані про матеріальний стан чиновників і депутатів України, а також всіх, хто за законом повинен здавати податкову декларацію, можна в Каталозі електронних декларацій в YouControl.

Фракція «Слуга Народу»

Доходи депутатів найчисельнішої фракції партії «Слуга Народу» за досліджуваний період становлять 1,33 млрд грн або 18% від сукупного доходу чинних нардепів. Найбільший дохід серед членів фракції «Слуга Народу» у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна — 123,5 млн грн. При цьому основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є бенефіціарним власником агропромислового холдингу та ключовою особою однойменної фінансово-промислової групи «Південна Аграрно-Експортна Компанія».

Фракція «Батьківщина»

З фракції «Батьківщина» 24 народні депутати за два роки задекларували сукупний дохід у 272 млн грн. Дохід депутатів у 2023 році зріс більш ніж у 2 рази в порівнянні з 2022-м. Деяким депутатам торік вдалось збільшити суму доходу в десятки разів. Розмір сукупного доходу члена фракції «Батьківщина» Андрія Пузійчука з ФПГ «Фундамент» у 2023 році збільшився в понад 200 разів внаслідок отримання доходу його дружини Юлії Пузійчук. Переважно це прийняті від самого нардепа в дар частки у статутних капіталах декількох компаній.

Фракція «Європейська Солідарність»

ніж 3 млрд грн. Понад 95%, тобто 2,9 млрд грн від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка. Він разом із сином Олексієм є ключовою особою ФПГ « Загальний дохід депутатів «Європейської Солідарності» за 2022−2023 рр. складає трохи більшеПонад 95%, тобто 2,9 млрд грн від цієї суми, припадає на дохід Петра Порошенка. Він разом із сином Олексієм є ключовою особою ФПГ « Укрпромінвест ». До слова, доходи фракції, лідером якої є Петро Порошенко, складають понад 42% від усієї суми доходів чинних нардепів.

Фракція «Голос»

Сукупний дохід 20 депутатів від «ГОЛОСУ» за 2022 рік складав 44,5 млн грн. А у 2023-му збільшився на 15,9% і становить 51,5 млн грн.

Депутатська група «Партія «За майбутнє»

Сукупний дохід 17 депутатів «Партії «За майбутнє» за 2022 рік склав 387,2 млн грн. У 2023-му він збільшився на 33,2% до 515,8 млн грн.

У 2023 році в «Партії «За майбутнє» найбільше задекларували доходу Віктор М’ялик — 201,5 млн грн і Богдан Торохтій — 16,8 млн грн. Порівняно з 2022 роком найбільше зростання доходів у 1245% зафіксовано у вищезгаданого Віктора М’ялика від відчуження нерухомого майна.

Депутатська група «Платформа за життя та мир»

Сукупний дохід 22 членів депутатської групи склав понад 130 млн грн за 2023 рік та 143 млн грн за 2022-й. До трійки лідерів з найбільшим сукупним доходом у 2023-му входять: Юрій Бойко, Віталій Борт та Григорій Суркіс. Зокрема сукупний дохід Юрія Бойка торік склавпонад 54 млн грн, 28 млн грн з них отримала його дружина Віра, як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка.

Повна версія дослідження на сайті YouControl

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