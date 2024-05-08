Де молоді шукати сезонну роботу (інфографіка) — Finance.ua

Де молоді шукати сезонну роботу (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Де молоді шукати сезонну роботу (інфографіка)

У квітні на сайті Work.ua шукачі оновили або створили 320 585 резюме, що майже не відрізняється від рівня березня. Проте через відчутне збільшення кількості пропозицій роботи показник середньої кількості відгуків на одну вакансію на місяць знову знизився.

Про це повідомляє кадровий портал Work.ua

Найвищу конкуренцію фіксуємо у Київській, Вінницькій, Харківській, Львівській і Волинській областях. Але й тут показники нижчі, ніж були у березні. Виняток — Харківщина, де конкуренція не змінилася, бо й кількість вакансій не зросла. А от найнижчу конкуренцію, як і раніше, бачимо у Чернівецькій, Закарпатській, Херсонській області.

IT-спеціалістам на ринку праці все ще не позаздриш: на одну вакансію за посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера змагаються понад 100 шукачів.

Молодь шукає можливості сезонної роботи

Попри загальний спад, у двох категоріях шукачів прибуло — «Охорона, безпека» та «IT, комп’ютери, інтернет».

У регіональному розрізі кандидатів побільшало на Закарпатті (+6%), Житомирщині (+4%), Хмельниччині (+4%), Миколаївщині (+3%), Сумщині (+1%). Але в абсолютних числах більшість резюме створені кандидатами з Київщини або тими, хто шукає віддалену роботу.

Соціологічний портрет кандидатів від минулого місяця не змінився, тут бачимо взірцеву стабільність.

І хоча це не дуже помітно на тлі понад 300 000 резюме, на ринку праці зросла кількість неповнолітніх кандидатів (+4% до березня). Припускаємо, це повʼязано з сезоном літніх підробітків, які почнуться зовсім скоро.

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