День финансов: мгновенные платежи, «тысяча Зеленского», средства по программе єВідновлення — Finance.ua

День финансов: мгновенные платежи, «тысяча Зеленского», средства по программе єВідновлення Сегодня 17:45

Понедельник, 2 декабря. В начале зимы в Украине заработала новая версия мгновенных платежей, украинцы уже подали более 2,5 миллиона заявок на «тысячу Зеленского», а некоторые из украинцев могут лишиться субсидий.

Новая версия мгновенных платежей. С 1 декабря 2024 года С 1 декабря 2024 года заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Одно из главных преимуществ мгновенных переводов СЕП для граждан — это быстрое зачисление средств получателю в реальном времени.

єВідновлення. Для граждан, у которых нет возможности пользоваться услугой єВідновлення через Дію, Для граждан, у которых нет возможности пользоваться услугой єВідновлення через Дію, расширили алгоритм получения услуги через ЦПАУ. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию.

«Тысяча Зеленского». За первый день работы программы «Зимова єПідтримка» украинцы За первый день работы программы «Зимова єПідтримка» украинцы подали уже более 2,5 миллионов заявок на тысячу гривен пособия, почти полмиллиона из них — на выплату детям.

С 4 декабря через «Укрпочту» 1000 гривен «Зимової єПідтримки» получат те люди, которые обычно получают пенсии и субсидии через «Укрпочту».

Тысячу гривен «Зимової єПідтримки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины. Как приобрести военные облигации — рассказали в Министерстве финансов

Помощь от ЕС. Европейский Союз в декабре текущего года предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро на поддержку бюджета, а начиная с января 2025 года ЕС планирует предоставлять ежемесячно 1,5 млрд евро, Европейский Союз в декабре текущего года предоставит Украине дополнительные 4,2 млрд евро на поддержку бюджета, а начиная с января 2025 года ЕС планирует предоставлять ежемесячно 1,5 млрд евро, заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта. Кроме того, ЕС готовит 15-й пакет санкций против «путинского режима».

Кроме того, Германия планирует передать Украине военный пакет помощи в размере 650 миллионов евро (683 миллиона долларов). Оборонное оборудование поступит до конца этого года.

Авиасообщение в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул , что, учитывая ситуацию в сфере безопасности, частично открыть воздушное пространство пока невозможно, поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров. Шмыгаль отметил, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали не менее 15 гражданских аэропортов.

Кстати, в Украине уже проводится анализ трафика на шести основных маршрутах, который поможет оценить их целесообразность и подготовить механизмы для запуска платных дорог. Вопрос платных дорог — это требование ЕС.

Безработица в ЕС. По По данным Евростата, в октябре уровень безработицы в Европейском Союзе остался на уровне 5,9%, как и в сентябре. Однако по сравнению с соответствующим месяцем в прошлом году он снизился на 0,2%. В Чехии самый низкий уровень безработицы, а самый высокий — в Испании.

Для украинцев, оказавшихся за границей, знание местных особенностей пенсионных систем поможет понимать свои права и обязанности. Finance.ua рассмотрел основные тенденции, статистику и прогнозы пенсионных реформ в пяти странах, где проживают украинские беженцы: Польше, Германии, Франции, Чехии и Италии:

Автогражданка дорожает. На нашем YouTube-канале На нашем YouTube-канале вышел новый выпуск «Страхование по-человечески». В нем ведущая Таня Белова и Дмитрий Соколов, руководитель страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua, раскладывают по полочкам все, что нужно знать о страховых агрегаторах:

Налоговые долги бизнеса. Государственная налоговая служба Государственная налоговая служба активнее взыскивает налоговые долги по бизнесу. В этом году уже открыто больше исполнительных производств, чем за весь прошлый год: 25,2 тысяч против 22,2 тысяч. Это также на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тысячи производств. Более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.

Отмена субсидии. С 1 декабря некоторые украинцы С 1 декабря некоторые украинцы могут лишиться права на получение субсидии. Самая распространенная причина — наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Субсидия может быть отменена, если сумма долга за коммунальные услуги превышает 680 гривен и остается непогашенной по меньшей мере в течение трех месяцев.

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