День финансов: международная помощь в 2025 году, реализация соглашения об ископаемых, самые востребованные профессии — Finance.ua

День финансов: международная помощь в 2025 году, реализация соглашения об ископаемых, самые востребованные профессии Сегодня 17:35

Во вторник, 13 мая, Президент подписал закон о ратификации соглашения с США, а инвесторы назвали проблемы, которые они видят в этом соглашении.

Соглашение о недрах между США и Украиной.

Соглашение о недрах, которые Дональд Трамп заключил с Украиной, не принесет особых результатов по добыче полезных ископаемых по крайней мере в течение десятилетия и потребует огромных частных инвестиций, чтобы запустить проекты в работу. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на оценки представителей отрасли.

Напомним, сегодня Президент подписал закон о ратификации соглашения с США.

А Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о стратегических ископаемых между Украиной и США.

Также ВР поддержала законопроект, который позволит налагать санкции на теневой флот рф, и закопропроект об упрощении продажи и передачи в пользование земельных участков.

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Finance.ua:

Прогноз роста ВВП Украины.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% (по февральскому прогнозу 3,5%). Также ЕБРР сохранил прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при условии прекращения войны россии против Украины и получения выгод от послевоенной реконструкции.

Международная помощь в 2025 году.

Dragon Capital прогнозирует , что общий объем внешней финансовой помощи Украине в 2025 году достигнет $58 млрд. Это существенно больше, чем в предыдущие годы войны. Основную часть ($40 млрд) обеспечит программа ERA от стран G7, профинансированная за счет доходов от замороженных российских активов.

Валютные ограничения.

Как отмечают аналитики ICU, 10 мая НБУ принял решение, которым разрешил проведение форвардных валютных операций между банками (с поставкой или без) и по продаже клиентами иностранной валюты банкам с обязательной поставкой.

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Курс гривны в 2025 году.

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны к концу 2025 года до 44 грн/долл. вместо прежних 45 грн/долл.

Налоги на доходы по OLX, Prom, Bolt.

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ, но просит его доработать. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА. Бизнес предлагает отсрочить применение штрафных санкций за предоставление недостоверной или ошибочной отчетной информации сроком на 1 год.

Работа с бесплатным проживанием.

В первые четыре месяца 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.

Кстати, женщин также обучают «мужским» профессиям. Как работает новая программа службы занятости — читайте по ссылке.

При этом работодатели назвали самые востребованные профессии в Украине в 2025 году.

Также стало известно, в каких случаях не засчитают трудовой стаж, когда человек работал за рубежом.

Минимальные деньги для жизни ЕС.

Сколько денег нужно на минимальные потребности для жизни в разных странах Европы — говорится в нашей инфографике

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