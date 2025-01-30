День финансов: лимиты на переводы, индекс Биг-Мака, обновление в monobank — Finance.ua

День финансов: лимиты на переводы, индекс Биг-Мака, обновление в monobank
Четверг, 30 января. Что известно о лимитах на карточные переводы, и какая страна лучшая для удаленной работы в 2025 году.
Остановка иностранной помощи в США. Президент Владимир Зеленский поручил использовать внутренние финансы, а также обсудить с европейскими партнерами критически важные программы, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки.
Лимиты на переводы. Меморандум об ограничении переводов с карты на карту между физическими лицами продолжают подписывать банки. С момента введения инициативы к меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежные системы. Список финучреждений — по ссылке.
Напомним, что с 1 февраля украинские банки вводят новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен. Нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. Все, что нужно знать о карточных ограничениях, рассказываем в новой статье:
💳 Лимиты на карточные переводы с 1 февраля
Индекс Биг-Мака. Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Как пишет The Economist, Биг-Мак в Украине стоит 120 гривен, тогда как в США — 5,79 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар. Вместо этого курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.
Начальник управления казначейства Сенс Банка Александр Куцовский считает, что в этом году курс доллар/гривна будет в пределах заявленной Нацбанком управляемой гибкости. «И опираясь на рост курса, при прочих равных условиях, которые были в 2024 году и которые будут в 2025-м, рост курса на 10%, мы можем ожидать курс на уровне 46−47 грн/$ в конце года», — прогнозирует банкир.
В то же время, по словам банкиров, банковская система во время резкого роста курса испытала дефицит долларовых банкнот.
«Укрпочта Банк». Гендиректор компании Игорь Смелянский заявил, что «Укрпочта» после передачи ему акций PinBank предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа.
Со своей стороны в Национальном банке заявили, что любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса регулятором.
Новый способ авторизации в monobank. В приложении добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках. После обновления пользователи могут входить в monobank без ввода телефона.
Зарплаты украинских фрилансеров. Данные исследования компании Freelancehunt показывают, что в январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дизайнеры в основном зарабатывают более $500, переводчики и копирайтеры — до $500. В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более 1000 долларов.
Аналитики компании GRC.ua сообщают, что украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема — одна из главных на рынке труда и прогрессирует из года в год.
Кстати, издательство Lonely Planet назвало десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.
Международный Реестр ущерба. На портале «Дія» возобновили возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба о повреждении или уничтожении жилья. Для этого нужно перейти в Каталог услуг — Репарации: международный Реестр ущерба.
УБД по-новому. В Украине упростили процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны и в течение пяти дней после начала действия боевого распоряжения. Таким решением Минобороны стремится урегулировать выполнение требований законодательства в этой сфере.
Поделиться новостью