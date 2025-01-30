День финансов: лимиты на переводы, индекс Биг-Мака, обновление в monobank — Finance.ua

День финансов: лимиты на переводы, индекс Биг-Мака, обновление в monobank Сегодня 17:45

Четверг, 30 января. Что известно о лимитах на карточные переводы, и какая страна лучшая для удаленной работы в 2025 году.

Остановка иностранной помощи в США. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский поручил использовать внутренние финансы, а также обсудить с европейскими партнерами критически важные программы, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки.

Лимиты на переводы. Меморандум об ограничении переводов с карты на карту между физическими лицами продолжают подписывать банки. С момента введения инициативы к меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежные системы. Список финучреждений — Меморандум об ограничении переводов с карты на карту между физическими лицами продолжают подписывать банки. С момента введения инициативы к меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежные системы. Список финучреждений — по ссылке

Напомним, что с 1 февраля украинские банки вводят новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен. Нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. Все, что нужно знать о карточных ограничениях, рассказываем в новой статье:

Индекс Биг-Мака. Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Как Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Как пишет The Economist, Биг-Мак в Украине стоит 120 гривен, тогда как в США — 5,79 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар. Вместо этого курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.

Начальник управления казначейства Сенс Банка Александр Куцовский считает , что в этом году курс доллар/гривна будет в пределах заявленной Нацбанком управляемой гибкости. «И опираясь на рост курса, при прочих равных условиях, которые были в 2024 году и которые будут в 2025-м, рост курса на 10%, мы можем ожидать курс на уровне 46−47 грн/$ в конце года», — прогнозирует банкир.

В то же время, по словам банкиров, банковская система во время резкого роста курса испытала дефицит долларовых банкнот.

«Укрпочта Банк». Гендиректор компании Игорь Смелянский Гендиректор компании Игорь Смелянский заявил , что «Укрпочта» после передачи ему акций PinBank предложит миноритарным акционерам, владеющим около 12% акций, процедуру выкупа, а в случае отказа «размоет» их долю до 5%, применив процедуру принудительного выкупа.

Со своей стороны в Национальном банке заявили , что любой переход права собственности на банк должен происходить после официального одобрения этого процесса регулятором.

Новый способ авторизации в monobank. В приложении В приложении добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках. После обновления пользователи могут входить в monobank без ввода телефона.

Зарплаты украинских фрилансеров. Данные исследования компании Freelancehunt Данные исследования компании Freelancehunt показывают , что в январе 2025 года количество новых фрилансеров выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дизайнеры в основном зарабатывают более $500, переводчики и копирайтеры — до $500. В категории мобильных приложений и программирования больший процент фрилансеров зарабатывает более 1000 долларов.

Аналитики компании GRC.ua сообщают , что украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема — одна из главных на рынке труда и прогрессирует из года в год.

Кстати, издательство Lonely Planet назвало десять лучших стран мира для удаленной работы и туризма в 2025 году.

Международный Реестр ущерба. На портале «Дія» На портале «Дія» возобновили возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба о повреждении или уничтожении жилья. Для этого нужно перейти в Каталог услуг — Репарации: международный Реестр ущерба.

УБД по-новому. В Украине В Украине упростили процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны и в течение пяти дней после начала действия боевого распоряжения. Таким решением Минобороны стремится урегулировать выполнение требований законодательства в этой сфере.

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