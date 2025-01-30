В Україні удосконалили процедуру надання відомостей про участь у бойових діях — Finance.ua

В Україні удосконалили процедуру надання відомостей про участь у бойових діях Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

В Україні удосконалили процедуру надання відомостей про участь у бойових діях

В Україні спростили процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) і щонайбільше протягом пʼяти днів від початку дії бойового розпорядження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Таким рішення Міноборони прагне врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.

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Для цього у військових частинах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій, будуть призначатися спеціальні уповноважені особи.

Вони зобов’язані вносити до ЄДРВВ дані про військових, що безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії рф, протягом п’яти днів з дня початку бойового розпорядження.

Для внесення відомостей до ЄДРВВ щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу у структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, установах, безпосередньо підпорядкованих Міноборони передбачений окремий порядок. Це стосується тих військових, що були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.

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Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення, для отримання статусу УБД українцям необхідно було відслужити щонайменше 30 днів. Однак наразі немає чітко встановлених термінів перебування на службі для отримання статусу учасника бойових дій.

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