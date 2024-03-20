День финансов: льготная торговля для Украины, налоги-2024, объем ипотечных кредитов — Finance.ua

День финансов: льготная торговля для Украины, налоги-2024, объем ипотечных кредитов Сегодня 17:45

В среду, 20 марта, ЕС договорился продлить льготную торговлю для Украины, но есть условия. Также Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро.

При этом Президент Зеленский сообщил, когда начнутся переговоры по вступлению Украины в ЕС. А премьер-министр передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки.

Налоги-2024. В Украине с 1 В Украине с 1 апреля 2024 года запланировано очередное увеличение минимальной зарплаты. Это отразится на размере пенсий, социальных выплат и налогов. В частности, увеличится размер Единого страхового взноса (ЕСВ).

Сколько Украина недополучит таможенных платежей за март. За март Украина недополучит 6,5 миллиарда гривен поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками. Об этом . За март Украина недополучит 6,5 миллиарда гривен поступлений от таможни из-за блокирования границы поляками. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. При этом стало известно, что экспорт зерна переориентировался на другое направление.

Поляки полностью блокируют движение фур и автобусов в Польшу.

Нацбанк обязал банки и кредиторов предоставлять больше информации клиентам. Национальный банк Украины внес Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовые акты защиты прав потребителей, обязав финансовые учреждения предоставлять потребителям больше информации до и после проведения операций, в частности о порядке погашения кредита и детали выполнения договора.

Объем ипотечных кредитов. Банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен. Об этом Банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен. Об этом пишет НБУ. Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года).

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Кстати, применение РРО (регистратора расчетных операций) введено в нашей стране для подавляющего большинства ФЛП Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Профессии с наименьшими зарплатами в Польше. Украинцы в Польше без знания языка и квалификации, Украинцы в Польше без знания языка и квалификации, как правило, могут устроиться на работу с минимальной зарплатой. С января 2024 года минималка в этой стране составляет 4242 злотых до отчислений.

Можно ли получать пособие по малообеспеченности, находясь за рубежом.

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Минэкономики напомнило о сроках перелицензирования посредникам в трудоустройстве за рубежом.

Сколько стоит арендовать или купить гараж в Украине? Средняя стоимость гаража в столице Средняя стоимость гаража в столице составляет 306 755 гривен, что на 15,6% больше, чем в прошлом. OLX Недвижимость сравнили стоимость покупки и аренды в столице с другими крупными городами Украины.

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