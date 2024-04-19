День финансов: курс доллара до конца года, реестр военнообязанных, поддержка МВФ — Finance.ua

День финансов: курс доллара до конца года, реестр военнообязанных, поддержка МВФ Сегодня 17:30

В пятницу, 19 апреля, глава МВФ сообщила, сколько бюджетной поддержки нужно Украине в этом году. ЕИБ выделит Украине 560 млн евро, на что пойдут средства.

Курс доллара к гривне, чего ожидают банки и финансовые аналитики. В апреле курсовые В апреле курсовые ожидания банков по курсу на следующие 12 месяцев ослабли до 41,69 грн/$ с 41,31 грн/$ в январе 2024-го. Курсовые ожидания финансовых аналитиков ухудшились с 41,13 грн/$ в марте до 41,81 грн/$ в апреле.

Эксперт предположил, что в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты будет теоретически снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 20 копеек).

Реестр военнообязанных. Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроекты о Реестре военнообязанных № 11 143. Документ Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроекты о Реестре военнообязанных № 11 143. Документ предусматривает вернуть почти все пункты по персональным данным, которые удалось исключить в другом законопроекте.

Сколько банков Украины готовы работать в условиях блэкаута. Более половины главных украинских банков могут продолжать работать даже в условиях отключения электроснабжения из-за российских обстрелов. Масштабные российские обстрелы энергоинфраструктуры Украины весной проверили способность украинских банков работать в режиме блэкаута, Более половины главных украинских банков могут продолжать работать даже в условиях отключения электроснабжения из-за российских обстрелов. Масштабные российские обстрелы энергоинфраструктуры Украины весной проверили способность украинских банков работать в режиме блэкаута, рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Как часто украинцы пользуются BankID. В I квартале 2024 года общее количество В I квартале 2024 года общее количество успешных электронных идентификаций, осуществленных с использованием Системы BankID НБУ, составило 16,1 млн, что на 16% больше, чем в IV квартале 2023 года.

Высокая учетная ставка НБУ не стимулирует бизнес кредитования. Об этом заявил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Доступные средства из ЕС сейчас чрезвычайно важны для развития украинского бизнеса. Но вместе с тем, Гетманцев заявил, что Украина демонстрирует уникальную устойчивость.

Как ФЛП изменить данные онлайн. У украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Так, обновлению подлежат У украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Так, обновлению подлежат следующие данные.

Оплата за парковку. С 22 апреля С 22 апреля парковка на муниципальных паркингах будет платной с 08:00 до 22:00. В другое время в будни, а также круглосуточно в субботу и воскресенье парковка остается бесплатной.

Каждый третий ветеран — безработный. В Украине около 30% ветеранов находятся в статусе безработного. Об этом заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко В Украине около 30% ветеранов находятся в статусе безработного. Об этом заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко сообщила во время пресс-конференции. Одна из причин: им некомфортно возвращаться в среду гражданских или на прежнее место работы, потому что они привыкают подчиняться своему командиру, работать со своими побратимами.

Причины падения Bitcoin ниже $60 000. Флагман криптовалютного рынка пережил Флагман криптовалютного рынка пережил краткосрочное падение ниже $60 000 после новости о том, что Израиль нанес ответные ракетные удары по Ирану. ABC News процитировал высокопоставленного американского чиновника, подтвердившего эти удары.

Завод по производству дронов. В Украине В Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников.

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