В Киевской области разоблачили схему присвоения земель лесного фонда на 10 млн грн — Finance.ua
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В Киевской области разоблачили схему присвоения земель лесного фонда на 10 млн грн

Криминал
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В Киевской области разоблачили схему присвоения земель лесного фонда на 10 млн грн
В Киевской области разоблачили схему присвоения земель лесного фонда на 10 млн грн, Фото: gp.gov.ua
В Киевской области разоблачили схему присвоения земель лесного фонда на 10 млн грн.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, бывший председатель сельского совета во время своего пребывания в должности выделял и отчуждал в пользу третьих лиц земельные участки, принадлежащие к территории зеленых насаждений общего пользования — лесопарку. С этой целью он привлек землеустроителя, председателя земельной комиссии сельского совета и инженера-землеустроителя.
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Трем бывшим служащим сельского совета в Киевской области и инженеру-землеустроителю сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Подозреваемые включали земли, относящиеся к лесному фонду, в повестку дня сессий по вопросу о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства и их утверждения. В дальнейшем земли, стоимость которых по предварительной оценке составляет более 10 млн грн, были отведены подконтрольным лицам.
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Правоохранители провели более 10 обысков по местам жительства и работы подозреваемых на территории Киевской области и Киева, изъяли предметы и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.
Продолжается документирование других возможных фактов причастности должностных лиц сельского совета к незаконному выделению земель лесного фонда.
Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами Нацполиции Украины.
По материалам:
Finance.ua
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