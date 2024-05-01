На ремонте дорог в Киеве разворовано 10 млн: гендиректору «Киевавтодора» объявили подозрение — Finance.ua

На ремонте дорог в Киеве разворовано 10 млн: гендиректору «Киевавтодора» объявили подозрение Сегодня 19:30 — Криминал

На ремонте дорог в Киеве разворовано 10 млн: гендиректору «Киевавтодора» объявили подозрение, Фото: npu.gov.ua

Полицейские уведомили о подозрении участников группировки, которые разворовали почти 10 млн грн на ремонте дорог в столице. Среди подельников — генеральный директор коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных путей и должностные лица подрядных организаций.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что в течение 2022−2023 годов между коммунальной корпорацией и рядом коммерческих структур заключались договоры проведения капитального и текущего ремонта автодорог города на общую сумму более 185 млн грн.

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В целях собственного обогащения и хищения бюджетных средств фигуранты подписывали акты выполненных работ, в которых были указаны недостоверные сведения. В частности, фиктивные данные по объемам выполненных работ, их качеству и стоимости. К примеру, вопреки требованиям тендерной документации изменили тип асфальтного покрытия, значительно хуже по своим качественным показателям, на некоторых участках вместо новых люков и ливневых решеток установили старые, которые были ранее демонтированы.

На основании официальных документов на счета подрядных организаций перечислялись денежные средства из бюджета. С целью вывода средств проводили бестоварные операции, якобы они покупали какие-то товары или услуги, с подконтрольными предприятиями.

Согласно результатам экспертных исследований подрядчики безосновательно получили почти 10 млн грн, чем нанесли ущерб местному бюджету.

На основании собранной доказательной базы при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры генеральному директору коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных дорог и четырем должностным лицам подрядных организаций полицейские сообщили о подозрении.

Действия участников группировки квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Готовятся ходатайства в суд об избрании подозреваемым мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание — до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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