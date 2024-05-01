В Киеве будут судить медработников, которые за деньги признавали призывников непригодными к военной службе — Finance.ua

В Киеве будут судить медработников, которые за деньги признавали призывников непригодными к военной службе Сегодня 15:13 — Криминал

В Киеве будут судить медработников, которые за деньги признавали призывников непригодными к военной службе

В Киеве будут судить членов преступной группировки из числа медработников, которые за деньги признавали призывников непригодными к военной службе.

Об этом сообщает полиция Киева.

В преступную схему входили 10 человек: руководители военно-врачебных комиссий, заведующий неврологическим отделением и несколько врачей. Сообщники за деньги выдавали мужчинам призывного возраста медицинские справки о непригодности к военной службе, а их стоимость колебалась от 3 до 4 тысяч долларов. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале 2023 года работники управления миграционной полиции Киева совместно со следователями и работниками криминального анализа главка полиции, сотрудниками СБУ и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задокументировали незаконную деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили врачи и руководители медицинских учреждений Киева.

Злоупотребляя служебным положением, во время действия военного положения нарушители организовали преступную схему беспрепятственного пересечения госграницы Украины мужчинам, подлежащим мобилизации, путем предоставления медицинских документов о признании последних непригодными к военной службе.

Белые билеты

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организатором преступной схемы оказался заведующий неврологическим отделением одной из столичных поликлиник, который привлек к преступной деятельности еще девять врачей и руководителей военно-врачебных комиссий. Установлено, что соучастники изготовляли «клиентам» так называемые «белые билеты», а их стоимость колебалась от 3 до 4 тысяч долларов США.

В качестве доказательств преступной деятельности правонарушителей были обнаружены «черновые» записи, компьютерная техника и деньги в сумме 150 000 долларов США, 26 000 евро и 200 000 гривен, полученных от преступной деятельности.

Тогда следователи уведомили фигурантов о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд. За совершенное злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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