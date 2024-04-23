В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн — Finance.ua

В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн Сегодня 15:45 — Криминал

В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн, Фото: npu.gov.ua

Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Кто был привлечен к схеме

Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шесть граждан Чехии, объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации.

Как работала схема

Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.

Фото: npu.gov.ua

В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Сколько денег потеряли потерпевшие

Мошенникам удалось обмануть по меньшей мере 16 жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Вырученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.

Следственные действия

Киберполицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых были задержаны все девять участников преступной схемы вместе с организатором.

Фото: npu.gov.ua

В ходе обыска изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, а также элитные авто фигуранты и более ста тысяч долларов в разной валюте.

Что светит мошенникам

Следователи Нацполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства для направления в суд с целью их последующей экстрадиции в Чехию.

Напомним, ранее столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, работавших под видом благотворительного фонда и присвоивших себе почти 5 миллионов гривен, которые собирали через колл-центр якобы на помощь детям.

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