В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн

Криминал
23
В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн
В Одессе полиция ликвидировала call-центр, который выманил у граждан Чехии 5,5 млн грн, Фото: npu.gov.ua
Украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, где граждан Чехии обманули на 5,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Кто был привлечен к схеме

Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шесть граждан Чехии, объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации.

Как работала схема

Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Сколько денег потеряли потерпевшие

Мошенникам удалось обмануть по меньшей мере 16 жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Вырученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.

Следственные действия

Киберполицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых были задержаны все девять участников преступной схемы вместе с организатором.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
В ходе обыска изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, а также элитные авто фигуранты и более ста тысяч долларов в разной валюте.

Что светит мошенникам

Следователи Нацполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства для направления в суд с целью их последующей экстрадиции в Чехию.
Напомним, ранее столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, работавших под видом благотворительного фонда и присвоивших себе почти 5 миллионов гривен, которые собирали через колл-центр якобы на помощь детям.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.