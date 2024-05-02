В авторизованных сервисных центрах Apple в россии закончились оригинальные запчасти для техники — Finance.ua

В авторизованных сервисных центрах Apple в россии закончились оригинальные запчасти для техники Сегодня 20:44

В авторизованных сервисных центрах Apple в россии закончились оригинальные запчасти для выпускаемой яблочной компанией техники.

Как сообщают росСМИ, на этом фоне уже приостановлено обслуживание некоторых моделей iPhone и макбуков.

Если раньше для ремонта смартфонов приходилось использовать оставшиеся на складах Apple запасы комплектующих, то теперь иссякли и они. Что делать дальше — никто не знает.

Пока что в россии продолжают функционировать сервисные центры компании, но вскоре они потеряют статус авторизованных, говорят эксперты. Уже сейчас существует схема, по которой в процессе ремонта используются запчасти китайского происхождения или детали, извлеченные из старых аппаратов.

Напомним, Apple одной из первых заявила о прекращении сотрудничества с рф после 24 февраля и уходе с российского рынка. Но только со 2 марта 2024 года компания полностью перестала поставлять детали в свои устройства в рф.

При этом есть сведения, что компания до сих пор частично присутствует на рынке. Так, новые iPhone 15 на старте можно было свободно купить в россии даже вопреки санкциям. А в январе 2024 года Apple пополнила бюджет россии на $13 млн, уплатив антимонопольный штраф.

УНІАН По материалам:

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