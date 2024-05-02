Укрзализныця запускает в работу единое цифровое окно для грузовладельцев — Finance.ua

Укрзализныця запускает в работу единое цифровое окно для грузовладельцев Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Укрзализныця запускает в работу единое цифровое окно для грузовладельцев

АО «Укрзализныця» с 1 июня прекращает работу системы «АС Клиент УЗ» и запускает в работу новый сервис для клиентов «э.Портал УЗ-Карго».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«э.Портал УЗ-Карго» — более современная и удобная альтернатива программному продукту «АС Клиент УЗ». Здесь пользователи имеют доступ к электронным сервисам для организации перевозок грузов, могут получать другие связанные с ними услуги, а также информацию о событиях и изменениях", — говорится в сообщении.

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Также «Э.Портал УЗ-Карго» предоставляет возможность проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, согласования заказов на перевозку и другие сопутствующие услуги, обмена электронными документами и данными услуг по организации перевозок, в том числе при решении спорных вопросов, возникших в процессе выполнения перевозки и проведения расчетов по ним.

Кроме того, «э.Портал УЗ-Карго» имеет современные средства защиты информации от несанкционированных вмешательств в работу системы и других попыток взлома.

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В дальнейшем новые электронные сервисы, связанные с грузовыми перевозками, будут размещаться в системе «э. Портал УЗ-Карго».

Другие сервисы, в частности АРМ Грузоотправителя, и работа в собственных системах пользователей услуг через сервер модуля согласования будут работать и дальше.

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