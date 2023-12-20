Укрзализныця запускает единое цифровое окно для владельцев грузов — Finance.ua
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Укрзализныця запускает единое цифровое окно для владельцев грузов

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Укрзализныця запускает единое цифровое окно для владельцев грузов
Укрзализныця запускает единое цифровое окно для владельцев грузов
«Укрзализныця» внедряет единое цифровое окно для работы клиентов по грузовым перевозкам — «е.Портал УЗ-Карго».
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Вводим новый сервис для грузовладельцев, который значительно упростит оперативную работу и ускорит решение ряда вопросов. „е.Портал УЗ-Карго“ имеет широкий диапазон возможностей, от проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, предоставления планов и заказов на перевозку до обмена электронными документами и данными по услугам по организации перевозок, в частности при решении спорных вопросов», — рассказал член правления АО «Укрзализныця» Вячеслав Еремин.
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Система «е.Портал УЗ-Карго» позволяет решить следующие задачи:
  • обеспечение обмена электронными документами и данными с клиентами в сфере предоставления услуг по грузоперевозкам и связанными с ними;
  • обеспечение единой среды обработки и оперативного хранения электронных документов и данных клиентов;
  • отслеживание статуса выполнения перевозки.
Также она позволит провести оптимизацию и уменьшение расходных ресурсов; минимизировать время на поиск документов и их прохождение между перевозчиком и клиентом; выведет на качественно новый уровень отношения между перевозчиком и клиентом.
Ознакомиться с системой и подключиться клиенты Укрзализныци могут по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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