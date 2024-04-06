В марте «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке грузов с начала большой войны — Finance.ua
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В марте «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке грузов с начала большой войны

Казна и Политика
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В марте «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке грузов с начала большой войны
В марте «Укрзализныця» установила рекорд по перевозке грузов с начала большой войны, Фото: landlord.ua
АО «Укрзализныця» третий месяц демонстрирует рост грузоперевозок. В частности, в марте этого года во всех видах сообщения по железной дороге было перевезено 16 млн тонн грузов.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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Отмечается, что в марте 2024 года «Укрзализныця» перевезла на треть больше грузов, чем за этот же период в 2023 году.
«Это и на 10% больше рекордных показателей февраля 2024-го, когда объем перевозок достиг 14,5 млн тонн. Рост грузовых перевозок Укрзализныця демонстрирует третий месяц подряд. А мартовский результат — лучший с начала полномасштабного вторжения», — добавляет Кубраков.
Он сообщает, что через припортовые станции было перевезено 5,3 млн тонн грузов, из них — 2,7 млн тонн зерновых. Через западные пограничные переходы — 3,4 млн тонн, включая 484 тысячи тонн зерновых.
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В частности, на экспорт в марте 2024 года по железной дороге было перевезено 8 млн тонн грузов, из них 3,2 млн тонн — зерновые.
Всего на экспорт перевезено 51% всех грузов. Объем экспорта увеличился по сравнению с мартом 2023 более чем на половину.
В то же время во внутреннем сообщении было перевезено 7 млн ​​тонн, что на 11% больше марта 2023 года.
Напомним, АО «Укрзализныця» утвердило выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.
По материалам:
Finance.ua
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