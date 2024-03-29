«Укрзализныця» запустила второй маршрут Dnipro City Express — Finance.ua
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«Укрзализныця» запустила второй маршрут Dnipro City Express

Личные финансы
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«Укрзализныця» запустила второй маршрут Dnipro City Express
«Укрзализныця» запустила второй маршрут Dnipro City Express, Фото: rbc.ua
С пятницы, 29 марта, модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать в сообщении Каменское — Днепр — Синельниково.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
«На маршруте курсируют восстановленные на мощностях Укрзализныци электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще — портами Type-C и USB для зарядки гаджетов», — сказано в сообщении.

Этапы внедрения электропоездов

На первом этапе начавшегося в декабре 2023 года проекта модернизированные электропоезда отправились в рейсы по маршруту Днепр — Каменское — Днепр.
На втором модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать в сообщении Каменское — Днепр — Синельниково.
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Поезда будут останавливаться на станциях Нижнеднепровск, Ксеневка, Игрень, Синельниково-2 и других промежуточных.
«Так что теперь, кроме рейсов из Каменского в Днепр, в течение дня из Каменского до станции Синельниково через Днепр будут отправляться 4 рейса, 2 — со станции Синельниково в Каменское через Днепр, 3 — в направлении Днепр — Синельниково и 5 — в обратном направлении», — добавили в Укрзализныце.

График рейсов

Первые утренние рейсы стартуют из Днепра до станции Синельниково в 05:30, из Каменского в Днепр и Синельниково в 05:42, из Днепра в Каменское в 05:14, и из Синельникова в Днепр в 05:49.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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