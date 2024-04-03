«Укрзализныця» сообщила, где обновила пригородные электропоезда (фото) — Finance.ua
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«Укрзализныця» сообщила, где обновила пригородные электропоезда (фото)

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» сообщила, где обновила пригородные электропоезда (фото)
«Укрзализныця» сообщила, где обновила пригородные электропоезда (фото)
Еще два модернизированных электропоезда выходят на пригородные маршруты Полтавщины и Одесщины.
Об этом сообщила Укрзализныця.
«Укрзализныця» сообщила, где обновила пригородные электропоезда (фото)
Что изменилось
Они оснащены пандусами, всеми удобствами для людей с инвалидностью, навигацией шрифтом Брайля, местами для велосипедов и, конечно, портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.⠀
ЕР-9E № 656 уже обслуживает пригородные маршруты в Одесской области.
ЭПЛ-9Т № 008 будет возить пассажиров в пригородном движении на Полтавщине. Всего за три месяца 2024 года на наших мощностях уже модернизированы три электропоезда.
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Напомним, с пятницы, 29 марта, модернизированные электропоезда Dnipro City Express будут курсировать в сообщении Каменское — Днепр — Синельниково. «На маршруте курсируют восстановленные на мощностях Укрзализныци электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще портами Type-C и USB для зарядки гаджетов», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • АО «Укрзализныця» утвердило выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.
  • Новый международный железнодорожный маршрут Киев — Кошице планируют запустить в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. «Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев — Кошице», — говорится в сообщении.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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