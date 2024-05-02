Какие электрокары выбирают украинцы — Finance.ua

Какие электрокары выбирают украинцы Сегодня 20:01 — Личные финансы

Какие электрокары выбирают украинцы

В апреле украинцы приобрели 6,7 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это гораздо больше (на целых 102,5%), чем было в апреле прошлого 2023 года, и на 5,4% больше, чем было в предыдущем месяце.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Эксперты объясняют , что количество фактических продаж в апреле осталось на уровне предыдущих месяцев, сторонами которых выступали настоящие продавцы и покупатели, без родственных или дружеских связей. Другая часть, которая и дала этот статистический скачок, — это сделки между членами семей или семьи, которые поспешно заключают украинцы, в официальной собственности которых более одного транспортного средства.

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Даже несмотря на упомянутые внешние факторы, импортированные электрокары сохранили свое преимущество по доле (и количеству): 50,1% рынка, количество первых регистраций — 3346 шт.

На внутреннем рынке было заключено 2643 сделки купли-продажи по электромобилям, что составляет долю 39,5%.

Новыми куплено 10,4% электрических авто (695 шт.), после рекорда в феврале, когда количество новых электромобилей перешло за отметку в тысячу штук, дальше ежемесячно объемы их продаж постепенно снижаются.

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По состоянию на начало мая 2024 года общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 102 372 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу).

Внутренний рынок

Лидерами на украинском внутреннем рынке электромобилей долгое время оставались три марки, сейчас же можно говорить о двух с половиной — поскольку Volkswagen заметно отстал от своих соперников.

В топ-20 моделей электромобилей первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов (что придется наблюдать еще достаточно долго) занимает Nissan Leaf. В апреле по поводу таковых заключили 577 сделок купли-продажи.

На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 289 сделок, на третьей — Volkswagen e-Golf (185 шт.).

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На четвертом месте Volkswagen ID.4, с итогом 160 перепродаж, пятая позиция — у Tesla Model Y, которую переоформили на нового владельца 140 раз.

Импорт б/у

В сегменте импорта первенство тоже за Tesla, причем не первый месяц — на первую регистрацию было подано 940 автомобилей. Nissan, преобладающий в парке BEV, в этом списке второй с итогом 549 импортированных авто.

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На третьей позиции Volkswagen (391 шт.), на четвертой — Hyundai (286 шт.). Замыкает пятерку Audi с итогом 172 электрических автомобиля.

Среди «свежепригнанных» электромобилей первенство пока что сохранил Nissal Leaf (479 шт.). Однако к нему все ближе становится Tesla Model 3 (387 шт.), от которой пытается не отставать Tesla Model Y (320 шт.).

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На четвёртой позиции Volkswagen e-Golf (247 шт.). Замыкает пятерку достаточно перспективный кроссовер Hyundai Kona с итогом 197 первых регистраций.

Продажи новых

Первенство в списке марок новых легковушек группы BEV в дальнейшем принадлежит Volkswagen: 157 автомобилей и доля в сегменте 22,6%. Второе место с результатом 115 авто и 16,6% у Honda, третье у BYD со 100 авто и долей 14,4%.

Четвертое и пятое места соответственно за Nissan (80 шт., 11,5%), и MG (44 шт., 6,3%).

Среди отдельных моделей первое место по итогам апреля остается за Volkswagen ID.4 (133 шт.), с уверенным количественным преимуществом над всеми остальными участниками рейтинга. На следующем, втором месте — Honda M-NV (71 шт.).

Nissan Ariya на третьей позиции с итогом 63 проданных новых авто.

Четвертое место у BYD Song Plus (47 шт.), замыкает пятерку новых электромобилей Honda e: NS1, который выбрали 38 покупателей.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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