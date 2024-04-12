Рейтинг самых популярных электромобилей Украины — Finance.ua

Рейтинг самых популярных электромобилей Украины 12.04.2024, 01:37 — Технологии&Авто

Рейтинг самых популярных электромобилей Украины

На днях Еврокомиссия опубликовала отчет о реальных выбросах CO2, основанный на показателях систем контроля расхода топлива, установленных на борту современных автомобилей. Напомним, что с января 2021 года все новые транспортные средства с ДВС, продаваемые на рынках стран ЕС, должны быть оснащены устройствами контроля расходов (OBFCM). Такое оборудование фиксирует потребление горючего и общее расстояние, которое преодолел автомобиль, и при обслуживании передает эти данные на серверы производителей, откуда оно поступает к аналитикам Еврокомиссии, отмечают аналитики auto.ria.

Стоит отметить, что в этом году изъятый ​​массив данных был проанализирован впервые, и выводы оказались не слишком утешительными: потребление топлива новыми транспортными средствами, зарегистрированными в течение 2021 года, существенно превысило показатели, заявленные производителями как ориентир, определенный по процедуре WLTP. К примеру, автомобили с бензиновыми двигателями тратили в среднем почти на 24% больше, чем планировалось, а дизельные вышли за пределы обещаний на 18%.

Между тем ситуация с продажами новых электромобилей в Европе тоже ничуть не безоблачна: в целом спрос на них постепенно растет, однако сокращение государственной поддержки покупателей такой техники может оказать крайне негативное влияние на решения покупателей. К примеру, в Германии, которая является самым мощным автомобильным рынком Еврозоны, прогнозируют замедление продаж новых «электричек» в течение 2024 года на существенные 14 процентов (там субсидии на них отменены с 1 января).

В Украине государственные дотации на покупку новых электромобилей не предусмотрены (вместо этого импортеры и клиенты имеют ряд таможенных и налоговых льгот, действующих до конца 2025 года), поэтому спрос на новую технику, которая вообще не нуждается в ископаемом топливе, у нас довольно нестабильный. К примеру, по итогам марта зафиксирован спад спроса на существенные 12,5%, в результате чего общее количество записей о регистрации новых электромобилей в базе Главного Сервисного центра МВД Украины составило 893 машины (против 1006 новых «электричек» в феврале).

Рейтинг самых популярных электромобилей Украины

по итогам продаж новых авто в марте (против февраля)

1. Volkswagen ID.4 Crozz: 202 новых электромобиля (-67);

2. BYD Song Plus: 111 новых электромобилей (+4);

3. Honda e: Ns1: 74 новых электромобиля (-28);

4. Honda M-NV: 70 новых электромобилей (+17);

5. Nissan Ariya: 66 новых электромобилей (-24);

6. Volkswagen ID.6 Crozz: 40 новых электромобилей (+2);

7. Zeekr 001: 34 новых электромобиля (+1);

8. Audi Q4 e-tron: 31 новый электромобиль (-5);

9. Toyota bZ4x: 29 новых электромобилей (-9);

10. BYD Yuan Plus: 18 новых электромобилей (-9);

Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто до СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.