На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото) — Finance.ua

На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото) 31.03.2024, 01:12 — Технологии&Авто

На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото), Фото: Ford

В производство в Германии поступил новый кроссовер Ford Explorer, который выходит на европейский рынок и впервые стал электрическим.

Его подробности раскрыли на официальном сайте Ford.

Старт продаж электромобиля Ford Explorer в ЕС должен был начаться еще в ноябре, однако из-за сертификации батареи и доработки силовой установки выход на рынок задержался.

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В Евросоюзе цена автомобиля составляет от 48 510 евро, однако впоследствии должны добавить более доступные версии.

Стало известно, что в текущем году новая модель появится и в Украине.

Фото: Ford

Новый Ford Explorer 2024 не имеет ничего общего с одноименной бензиновой моделью и будет выпускаться параллельно с ней.

Электрокар достигает 4,46 м в длину при колесной базе в 2,77 м и построен на платформе VW MEB, то есть является собратом Volkswagen ID.4.

У VW ID.4 позаимствовали и силовые установки. Пока что кроссовер Ford Explorer предложат в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 340-сильной версиях с батареей на 82 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 555−602 км, во втором — 516−566 км. Топовый вариант стартует до сотни за 5,3 с.

Фото: Ford

Базовая комплектация Ford Explorer включает двухзонный климат-контроль, камеру, адаптивный круиз-контроль, навигацию, подогрев кресел и руля, электропривод и вентиляцию водительского сидения, беспроводную зарядку телефона.

Вариант Premium (от 52 136 евро) добавляет панорамную крышу, электропривод двери багажника, матричные фары, 20-дюймовые диски и мощную акустику Bang&Olufsen с 10 динамиками.

Фокус По материалам:

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