На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото) — Finance.ua
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На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото)

Технологии&Авто
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На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото)
На рынок вышел новый электромобиль Ford на базе VW ID.4 (фото), Фото: Ford
В производство в Германии поступил новый кроссовер Ford Explorer, который выходит на европейский рынок и впервые стал электрическим.
Его подробности раскрыли на официальном сайте Ford.
Старт продаж электромобиля Ford Explorer в ЕС должен был начаться еще в ноябре, однако из-за сертификации батареи и доработки силовой установки выход на рынок задержался.
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В Евросоюзе цена автомобиля составляет от 48 510 евро, однако впоследствии должны добавить более доступные версии.
Стало известно, что в текущем году новая модель появится и в Украине.
Фото: Ford
Фото: Ford
Новый Ford Explorer 2024 не имеет ничего общего с одноименной бензиновой моделью и будет выпускаться параллельно с ней.
Электрокар достигает 4,46 м в длину при колесной базе в 2,77 м и построен на платформе VW MEB, то есть является собратом Volkswagen ID.4.
У VW ID.4 позаимствовали и силовые установки. Пока что кроссовер Ford Explorer предложат в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 340-сильной версиях с батареей на 82 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 555−602 км, во втором — 516−566 км. Топовый вариант стартует до сотни за 5,3 с.
Фото: Ford
Фото: Ford
Базовая комплектация Ford Explorer включает двухзонный климат-контроль, камеру, адаптивный круиз-контроль, навигацию, подогрев кресел и руля, электропривод и вентиляцию водительского сидения, беспроводную зарядку телефона.
Вариант Premium (от 52 136 евро) добавляет панорамную крышу, электропривод двери багажника, матричные фары, 20-дюймовые диски и мощную акустику Bang&Olufsen с 10 динамиками.
По материалам:
Фокус
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