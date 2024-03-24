Компания Ford отзывает партию новых пикапов: в чем причина — Finance.ua

Компания Ford отзывает партию новых пикапов: в чем причина
Американский автопроизводитель Ford отзывает 217 пикапы Maverick 2024 из-за угрозы утечки топлива.
На одном из грузовиков подтек бензина был обнаружен прямо на конвейере мексиканского завода Ford.
В чем причина
Выяснилось, что поставщик топливных баков не проследил, отправив на завод бракованные резервуары. Дефект возник из-за внезапного отключения электроэнергии.
Ford объяснил, что после отключения электричества у партнера на предприятии перекосились формы топливных баков. Устранение зажимных соединений обнаружили не сразу, поэтому некоторые машины успели оснастить дырявыми бензобаками.
И хотя клиенты пока не жаловались на утечку топлива, компания решила отозвать все машины из группы риска на всякий случай.
Владельцам придется вернуть пикапы, выпущенные в период с 19 по 26 января 2024 года. Дефект коснулся всего 217 машин.
Отзывная кампания началась с 18 марта, но Ford советует немедленно обращаться к дилеру в случае обнаружения утечки топлива, при появлении запаха бензина в салоне или индикации Check Engine на приборной панели.
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В 2023 году проблемы на мексиканском заводе отразились на 253 тыс. покупателей Ford Maverick: оба раза говорилось о неисправностях с электрооборудованием.
Однако в целом безрамный грузовик пользуется популярностью среди покупателей: всего за год спрос на модель увеличился вдвое, а на подходе расширения гаммы за счет «заряженного» Maverick ST.
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