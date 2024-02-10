В Ford планируют создать конкурента для Tesla Model 3 — Finance.ua
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В Ford планируют создать конкурента для Tesla Model 3

Технологии&Авто
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Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что команда skunkworks Ford создала новую дешевую платформу электромобилей, чтобы конкурировать с Tesla и китайскими производителями.
Об этом пишет 24 канал.
По словам гендиректора, за последние два года команда действовала как «стартап» за пределами структуры компании Ford. Skunkworks разрабатывали недорогую гибкую электрическую платформу, которая станет базой для нескольких будущих электрокаров.
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И хотя конкретные характеристики этих автомобильных новинок еще неизвестны, Фарли подчеркивает, что низкая стоимость — главная цель платформы.
Он отмечает, что покупатели электромобилей остаются лояльными к электромобилям, но предварительные затраты сделали переход медленнее, чем первоначально ожидалось.
Фарли объяснил, что новая платформа предназначена для борьбы с «доступными Tesla и китайскими OEM-производителями», которых он считает основными конкурентами на рынке электромобилей.
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Это происходит в то время, когда Model Y от Tesla дешевле Mustang Mach-E от Ford на несколько тысяч долларов, а самый дешевый автомобиль Tesla — седан Model 3 — дешевле почти на 8000 долларов. Несмотря на то, что это одни из более дорогих автомобилей Ford, компания не получила прибыли от них, потеряв же 4,7 миллиарда долларов на электромобили в 2023 году. Это означает, что новая платформа, разработанная skunkworks, будет сосредоточена на прибыли с любой точки зрения.
По материалам:
Телеканал 24
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