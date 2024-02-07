Эксперты назвали самые доступные электромобили с пробегом (фото, цены) — Finance.ua

Эксперты назвали самые доступные электромобили с пробегом (фото, цены) Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Эксперты назвали самые доступные электромобили с пробегом (фото, цены)

Аналитики Auto.Ria назвали 15 вариантов самых дешевых электрических автомобилей, которые можно купить хоть сегодня.

Советы перед покупкой электрокара

Перед покупкой электромобиля следует иметь (или организовать) место для зарядки (дома, в гараже, возле офиса и т. д. ). Удобно, когда протяженность вашего дневного маршрута не превышает 50−70 (пускай до 100) километров, в таком случае фактически отпадает необходимость использования скоростных (и не слишком дешевых) публичных зарядных станций. Тогда, при условии годового пробега около 10 тыс. км, вы за следующие 12 месяцев сэкономите на бензине около $1300, если сравнивать с автомобилем с ДВС, который расходует в городском цикле 10 л/100 км.

Если же говорить о самых доступных электрокарах, стоит ориентироваться на то, что вы получите авто для города (или близкого пригорода), на каждый день, которое успешно заменит общественный транспорт и не будет обременять бюджет регулярными визитами на АЗС.

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«Понятие самые доступные не тождественно понятию самые лучшие — ведь все имеет свою цену. Поэтому когда действительно ориентируетесь на так называемый „низ рынка“ — внимательно проверяете состояние и историю машины, чтобы случайно не купить что-то такое, которое уже отработало свой ресурс на такси, и в душе (это если у электрокаров есть душа — пока по этому поводу продолжаются дискуссии) только мечтает о дне, когда его отправят на утилизацию. Если есть возможность выбрать ту или иную модель пусть ближе к „середине рынка“ (имеется в виду относительно цены), лучше поступить так, чтобы позже не было излишних расходов на ремонты или замену тягового аккумулятора», — отмечают обозреватели.

Электромобили с наименьшими начальными ценами

1. Mitsubishi I-MiEV — от $4400

2. Renault Fluence — от $5500

3. Renault Kangoo — от $5600

4. Smart ED — от $6200

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5. Chery EQ1 — от $6200

6. Nissan Leaf — от $6500

7. Fiat 500e — от $7200

8. Chevrolet Spark EV — от $7300

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9. Volkswagen e-Up — от $7700

10. Ford Focus EV — от $7800

11. KIA Soul EV — от $8000

12. Renault ZOE — от $8100

13. BMW i3 — от $10 700

14. Volkswagen e-Golf — от $11 000

15. Dacia Spring — от $11 500

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