Популярный электромобиль Volkswagen собираются снять с производства — Finance.ua

Популярный электромобиль Volkswagen собираются снять с производства Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Популярный электромобиль Volkswagen собираются снять с производства

Volkswagen может отказаться от модели ID.3. Второе поколение электрического хэтчбека пока под большим вопросом. Об этом стало известно журналистам Top Gear.

Член совета директоров Volkswagen Кай Грюнитц подтвердил, что будущее Volkswagen ID.3 пока точно не определено. Его вполне могут снять с производства до 2028 года.

Причина отказа от модели — новый Volkswagen Golf 9. Он появится именно в 2028 году и станет электромобилем.

Хотя новый VW Golf будет несколько компактнее ID.3, две модели будут конкурировать между собой. Поэтому пока в Volkswagen наблюдают тенденции на рынке электрокаров и позже определят, есть ли там место для ID.3.

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Разработке Volkswagen Golf 9 уделяется огромное внимание — это будет знаковая модель для марки. Она будет построена на совершенно новой модульной платформе SSP и должна быть дешевле нынешнего VW ID.3.

По словам Кая Грюнитца, новый Volkswagen Golf сохранит знакомый дизайн. В линейке останутся спортивные версии GTI и R.

Электромобиль Volkswagen ID.3 поступил в продажу с 2019 года. Выпущено более 200 000 хэтчбеков. Недавно модель прошла обновление. Ее предлагают в версиях мощностью 150−204 л. с. с запасом хода до 550 км.

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Фокус По материалам:

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