Представлен новый Volkswagen Golf 2024 (фото) — Finance.ua

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Представлен новый Volkswagen Golf 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый Volkswagen Golf 2024 (фото)
Представлен новый Volkswagen Golf 2024 (фото), Фото: Volkswagen
В Германии представлен новый Volkswagen Golf. К своему 50-летию массовая модель С-класса прошла модернизацию. Она станет последним Golf с двигателями внутреннего сгорания, ведь следующее ее поколение станет электрокаром.
Подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.
Volkswagen Golf 2024 не сильно изменился снаружи. Автомобилю освежили радиаторную решетку, фары, фонари и бамперы. Наряду со стандартной моделью дебютировал и заряженный VW Golf GTI с более ярким дизайном.
Хэтчбек получил новые гибридные версии
Хэтчбек получил новые гибридные версии, Фото: Volkswagen
Главное новшество в салоне — современная мультимедийная система, дополненная ChatGPT. Ее дисплей увеличен: в зависимости от версии его диагональ составляет 10,4 или 12,9 дюйма. Кроме того, в VW Golf вернули на центральную панель физические кнопки.
Volkswagen Golf 2024 получил новые плагин-гибридные установки с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Их отдача составляет 204 и 272 л. с., а увеличенная батарея на 19,7 кВт∙ч позволит проехать 100 км на электротяге.
В салоне увеличен сенсорный дисплей
В салоне увеличен сенсорный дисплей, Фото: Volkswagen
2,0-литровый турбомотор стал более мощным — он развивает 204 л. с. в стандартном Volkswagen Golf и 265 л. с. — у GTI. Также в линейке остались 1,5-литровые бензиновые турбомоторы на 115 и 150 л. с., а также 2,0-литровые турбодизели мощностью 116 і 150 л. с.
По материалам:
Фокус
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