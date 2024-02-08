Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США — Finance.ua
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Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США

Технологии&Авто
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Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США
Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США
Автопроизводитель Toyota Motor увеличивает инвестиции в завод в Кентукки на 1,3 млрд долларов, готовясь начать производство трехрядного полностью электрического внедорожника в США в следующем году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Toyota увеличит расходы, предназначенные для первого электромобиля американского производства и других моделей, в частности, инвестируя в конвейер для сборки аккумуляторных батарей на заводе. Элементы для этих блоков будут поставляться с нового завода Toyota в Северной Каролине.
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«Toyota выбрала более осторожный подход к внедрению полностью электрических транспортных средств, чем такие компании, как Volkswagen и General Motors. Ее усилия по электрификации сосредоточены в основном на гибридных моделях. Сейчас компания продает в США два электромобиля — bZ4X и Lexus RZ 450e в Японии», — говорится в сообщении.
Сообщается, что инвестиции довели общие затраты на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, почти до 10 млрд долларов.
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Завод в Кентукки является старейшим автомобилестроительным предприятием автопроизводителя в США. На нем работает около 9400 человек.
Дополнительные инвестиции в США появились в то время, когда Toyota находится на подъеме, поскольку компания повысила прогноз годового дохода и продемонстрировала значительный рост в последнем квартале.
По материалам:
Економічна Правда
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