Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США — Finance.ua

Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США Сегодня 01:53 — Технологии&Авто

Toyota инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электромобилей в США

Автопроизводитель Toyota Motor увеличивает инвестиции в завод в Кентукки на 1,3 млрд долларов, готовясь начать производство трехрядного полностью электрического внедорожника в США в следующем году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Toyota увеличит расходы, предназначенные для первого электромобиля американского производства и других моделей, в частности, инвестируя в конвейер для сборки аккумуляторных батарей на заводе. Элементы для этих блоков будут поставляться с нового завода Toyota в Северной Каролине.

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«Toyota выбрала более осторожный подход к внедрению полностью электрических транспортных средств, чем такие компании, как Volkswagen и General Motors. Ее усилия по электрификации сосредоточены в основном на гибридных моделях. Сейчас компания продает в США два электромобиля — bZ4X и Lexus RZ 450e в Японии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что инвестиции довели общие затраты на заводе в Джорджтауне, штат Кентукки, почти до 10 млрд долларов.

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Завод в Кентукки является старейшим автомобилестроительным предприятием автопроизводителя в США. На нем работает около 9400 человек.

Дополнительные инвестиции в США появились в то время, когда Toyota находится на подъеме, поскольку компания повысила прогноз годового дохода и продемонстрировала значительный рост в последнем квартале.

Економічна Правда По материалам:

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