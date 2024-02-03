Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире — Finance.ua

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Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире

Фондовый рынок
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Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире
Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире
Японская автокомпания Toyota уже четвертый год лидирует по объему продаж в мире.
Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что глобальные продажи Toyota, включая продажи Daihatsu и Hino, в 2023 году составили более 11,2 млн единиц, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году.
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Второе место по объему продаж около 9,2 млн единиц заняла немецкая группа Volkswagen.
Японский автоконцерн Toyota проведет международную кампанию, в рамках которой отправит на ремонт около 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus 2020−2022 годов выпуска. Причина — сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.
По материалам:
Корреспондент.net
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