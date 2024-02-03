Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире — Finance.ua

Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире 03.02.2024, 00:31 — Фондовый рынок

Toyota четвертый год подряд лидирует по объему продаж автомобилей в мире

Японская автокомпания Toyota уже четвертый год лидирует по объему продаж в мире.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что глобальные продажи Toyota, включая продажи Daihatsu и Hino, в 2023 году составили более 11,2 млн единиц, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году.

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Рекордные продажи компании объясняют ослаблением дефицита полупроводников и устойчивым спросом на рынках Северной Америки и Европы.

Второе место по объему продаж около 9,2 млн единиц заняла немецкая группа Volkswagen.

Японский автоконцерн Toyota проведет международную кампанию, в рамках которой отправит на ремонт около 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus 2020−2022 годов выпуска. Причина — сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.

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