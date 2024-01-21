Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото) — Finance.ua
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Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото)

Фондовый рынок
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Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото)
Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото)
В базе китайского Минпрома появились изображения минивэна Toyota Sienna образца 2024 модельного года. Автомобиль сертифицирован с системой полного привода, о чем свидетельствует e-Four надпись на крышке багажника.
Что касается технических параметров, то известно, что обновленная Sienna получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового двигателя мощностью 189 лошадиных сил. ДВС работает совместно с электромотором мощностью 182 л.с., установленным на передней оси. Поскольку речь идет о полноприводной версии, есть еще задний электромотор, но его мощность неизвестна.
Информации о комплектациях тоже пока нет, но китайские источники сообщают, что уже в базовых версиях будут комфортные кресла на втором ряду — с вентиляцией, обогревом и массажем.
Напомним, Toyota Sienna — семейный минивэн, производимый японской компанией Toyota с 1997 года. За 27 лет свет увидело 4 поколения модели. Последняя генерация дебютировала в мае 2020 года.
По материалам:
mmr.ua
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