Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото) — Finance.ua

Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото) Сегодня 23:28 — Фондовый рынок

Toyota показала новый гибридный минивэн с полным приводом (фото)

В базе китайского Минпрома появились изображения минивэна Toyota Sienna образца 2024 модельного года. Автомобиль сертифицирован с системой полного привода, о чем свидетельствует e-Four надпись на крышке багажника.

Что касается технических параметров, то известно, что обновленная Sienna получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового двигателя мощностью 189 лошадиных сил. ДВС работает совместно с электромотором мощностью 182 л.с., установленным на передней оси. Поскольку речь идет о полноприводной версии, есть еще задний электромотор, но его мощность неизвестна.

Информации о комплектациях тоже пока нет, но китайские источники сообщают, что уже в базовых версиях будут комфортные кресла на втором ряду — с вентиляцией, обогревом и массажем.

Напомним, Toyota Sienna — семейный минивэн, производимый японской компанией Toyota с 1997 года. За 27 лет свет увидело 4 поколения модели. Последняя генерация дебютировала в мае 2020 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.