Toyota предупредила владельцев 50 тысяч автомобилей в США об опасности от подушек безопасности — Finance.ua

Toyota предупредила владельцев 50 тысяч автомобилей в США об опасности от подушек безопасности Сегодня 22:04 — Фондовый рынок

Японский автопроизводитель Toyota Motor призвал владельцев 50 тысяч подержанных автомобилей в США немедленно получить ремонт, поскольку воздушная подушка может взорваться и потенциально убить водителей.

Об этом сообщает Reuters.

Автопроизводитель заявил, что рекомендация «не ездить» распространяется на некоторые автомобили Corolla 2003−2004 модельного года, Corolla Matrix 2003−2004 и RAV4 2004−2005 с надувными подушками безопасности Takata.

Более 30 смертей во всем мире, включая 26 смертей в США, и сотни ранений в автомобилях разных автопроизводителей с 2009 года связаны с надувными подушками Takata, которые могут взорваться, выбрасывая металлические осколки внутри автомобилей и грузовиков.

За последнее десятилетие более 67 млн ​​надувных подушек Takata было отозвано в Соединенных Штатах более чем 20 автопроизводителями и более 100 миллионов надувных устройств во всем мире, что стало самым обратным вызовом безопасности автомобиля в истории.

Toyota заявила, что отзыв RAV4 касается подушки безопасности водителя, в то время как другие отзывы касаются только подушки безопасности переднего пассажира. В некоторых моделях Corolla и Corolla Matrix определенные транспортные средства также участвуют в повторном отзыве, что может привести к раскрытию подушки безопасности даже без столкновения.

Другие автопроизводители уже выдавали предупреждение «Не управлять автомобилем» для автомобилей с более старыми надувными подушками безопасности Takata после смертельных аварий. В Toyota отказались ответить, было ли предупреждение «не ездить» вызвано серьезной травмой или смертельным инцидентом с участием одного из транспортных средств.

В Национальном управлении безопасности дорожного движения США не дали комментарии.

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Економічна Правда По материалам:

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