Совершенно электрический Ford Mustang Mach-E уже в Украине (фото) — Finance.ua

Совершенно электрический Ford Mustang Mach-E уже в Украине (фото) Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

В Украине появился новый полностью электрический Mustang. Официально привезенный SUV от Ford оснащен ведущими интуитивными технологиями.

По результатам различных тестирований запас хода на чистом электричестве этой машины составляет от 400 до 610 километров.

Об этом сообщается на официальном сайте дилера Ford в Украине.

Mustang Mach-E стал первым полностью электрическим кроссовером с самыми современными технологиями и большим запасом хода. Он позиционируется как высокотехнологичный автомобиль, который можно максимально подстроить под каждого водителя. Здесь есть интеллектуальные технологии парковки, передовые системы безопасности, круиз-контроль, разные режимы вождения (некоторые из них меняют не только свет в салоне, но и звук двигателя и реакцию авто на ускорение).

Есть система предотвращения столкновений, которая предупредит водителя о помехе на дороге, и, если он не отреагирует, самостоятельно затормозит автомобиль. Кроме того, модель оснащена предупреждением о перекрестном движении и системой Evasive Steering Assist, которая распознает, когда автомобиль резко поворачивает и поддерживает процесс вождения.

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У Mustang Mach-E есть усовершенствованная система привода с одной педалью — если снять ногу с газа, автомобиль будет самостоятельно плавно и автоматически замедляться. Тормоза используются только для резкой остановки.

Автомобиль имеет электродвигатель на передней и задней осях (соответственно, полный привод), который позволяет ему разгоняться с нуля до сотни за 4,4 секунды. Стоит модель 2 млн гривен и продается в единственной (топовой) комплектации.

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