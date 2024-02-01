В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей — Finance.ua

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей 01.02.2024, 00:34 — Технологии&Авто

В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей

Впервые в истории в Финляндии в прошлом году было зарегистрировано больше полностью электрических автомобилей, чем гибридов с подзарядкой.

Об этом пишет портал Yle, цитируемый Агентством транспорта и связи Traficom.

Согласно Traficom, в Финляндии было зарегистрировано рекордное количество электромобилей — в общей сложности около 29 500 единиц.

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В прошлом году среди новых зарегистрированных легковых автомобилей более половины были именно подзаряжаемые от электросети.

Средняя стоимость электромобиля составила около 50 тыс. евро.

Напомним, по данным Опендатабот, в Украину за весь 2023 год ввезли рекордные 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.

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В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества авто, импортированных в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%.

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УНН По материалам:

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