В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей — Finance.ua
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В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей

Технологии&Авто
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В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей
В 2023 году в Финляндии зарегистрировали рекордное количество новых электромобилей
Впервые в истории в Финляндии в прошлом году было зарегистрировано больше полностью электрических автомобилей, чем гибридов с подзарядкой.
Об этом пишет портал Yle, цитируемый Агентством транспорта и связи Traficom.
Согласно Traficom, в Финляндии было зарегистрировано рекордное количество электромобилей — в общей сложности около 29 500 единиц.
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В прошлом году среди новых зарегистрированных легковых автомобилей более половины были именно подзаряжаемые от электросети.
Средняя стоимость электромобиля составила около 50 тыс. евро.
Напомним, по данным Опендатабот, в Украину за весь 2023 год ввезли рекордные 37 953 электрокара. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.
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В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества авто, импортированных в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%.
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По материалам:
УНН
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