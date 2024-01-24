Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе — Finance.ua

Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

В 2023 году впервые в истории электромобиль — американская Tesla Model Y — возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.

Об этом пишет «Укравтопром».

В течение года Model Y была лидером продаж семь из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

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В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал первое место один раз.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе за 2023 год:

Tesla Model Y — 254 822 ед.;

Dacia Sandero — 235 893 ед.;

VW T-Roc — 206 438 ед.;

Renault Clio — 202 942 ед.;

Peugeot 208 — 194 376 ед.;

Opel Corsa — 188 662 ед.;

VW Golf — 184 279 ед.;

Toyota Yaris Cross — 176 685 ед.;

VW Tiguan — 174 267 ед.;

Skoda Octavia — 161 784 ед.

Справка Finance.ua:

как свидетельствует статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), электромобили стали третьим популярным выбором для покупателей в 2023 году. В декабре их доля на рынке выросла до 18,5%, опередив даже дизельные автомобили (13,6%);

в Украину же за 2023 год было импортировано рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч, что в 4 раза больше, чем в 2021 году;

самые популярные марки электроавтомобилей в Украине: Volkswagen, Tesla и Nissan.



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