Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе — Finance.ua

Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе
В 2023 году впервые в истории электромобиль — американская Tesla Model Y — возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.
Об этом пишет «Укравтопром».
В течение года Model Y была лидером продаж семь из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.
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В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал первое место один раз.
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе за 2023 год:
- Tesla Model Y — 254 822 ед.;
- Dacia Sandero — 235 893 ед.;
- VW T-Roc — 206 438 ед.;
- Renault Clio — 202 942 ед.;
- Peugeot 208 — 194 376 ед.;
- Opel Corsa — 188 662 ед.;
- VW Golf — 184 279 ед.;
- Toyota Yaris Cross — 176 685 ед.;
- VW Tiguan — 174 267 ед.;
- Skoda Octavia — 161 784 ед.
Справка Finance.ua:
- как свидетельствует статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), электромобили стали третьим популярным выбором для покупателей в 2023 году. В декабре их доля на рынке выросла до 18,5%, опередив даже дизельные автомобили (13,6%);
- в Украину же за 2023 год было импортировано рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч, что в 4 раза больше, чем в 2021 году;
- самые популярные марки электроавтомобилей в Украине: Volkswagen, Tesla и Nissan.
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