Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе — Finance.ua
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Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе

Технологии&Авто
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Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе
Электромобиль впервые возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе
В 2023 году впервые в истории электромобиль — американская Tesla Model Y — возглавил рейтинг самых популярных новых автомобилей в Европе.
Об этом пишет «Укравтопром».
В течение года Model Y была лидером продаж семь из 12 месяцев, демонстрируя свою неизменную популярность.

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В то же время, Dacia Sandero лидировала в четырех месяцах, а Volkswagen T-Roc занимал первое место один раз.
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе за 2023 год:
  • Tesla Model Y — 254 822 ед.;
  • Dacia Sandero — 235 893 ед.;
  • VW T-Roc — 206 438 ед.;
  • Renault Clio — 202 942 ед.;
  • Peugeot 208 — 194 376 ед.;
  • Opel Corsa — 188 662 ед.;
  • VW Golf — 184 279 ед.;
  • Toyota Yaris Cross — 176 685 ед.;
  • VW Tiguan — 174 267 ед.;
  • Skoda Octavia — 161 784 ед.

Справка Finance.ua:

  • как свидетельствует статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), электромобили стали третьим популярным выбором для покупателей в 2023 году. В декабре их доля на рынке выросла до 18,5%, опередив даже дизельные автомобили (13,6%);
  • в Украину же за 2023 год было импортировано рекордное количество электрокаров — более 37 тысяч, что в 4 раза больше, чем в 2021 году;
  • самые популярные марки электроавтомобилей в Украине: Volkswagen, Tesla и Nissan.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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